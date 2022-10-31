「6年上樓」維持5年 招標研增條件「讓承建商鬥快」

簡約公屋准自行間隔 交還時還原

何永賢昨接受無綫新聞節目《講清講楚》訪問時稱，政府將利用短期內未有發展計劃的政府和私人土地，於未來5年以組裝合成方式興建約3萬個「簡約公屋」單位，房屋局正與發展局商討合適土地，來源以新界為主，但亦希望找到市區或鄰近交通基建地段。她又稱入住「簡約公屋」市民可自行按需要間隔，建議採輕巧材料，但交還單位時要還原。

否認「綜合輪候指數」混淆視聽

何永賢：將一併公布傳統輪候時間

《施政報告》提出「公屋綜合輪候時間指數」，混合計算傳統及計及簡約公屋的輪候時間。何永賢稱，該指數並非混淆視聽，而是更透明化，將來會一併公布綜合及傳統輪候公屋時間，又預料2024至2025年簡約公屋落成後，能看到兩者的變化。

對於「簡約公屋」是否如傳統公屋有3次機會「揀樓」，何永賢稱「簡約公屋」做法不同，由於分期建成，會逐期邀請所有輪候滿3年的人申請，而輪候時間愈長，就會排得愈前。

施政報告重推私人參建資助房屋，被問到售價會否較政府興建的資助房屋為高，何永賢稱售價是居屋級別，目前仍需蒐集資料釐定折扣價，當局會考慮市場價格，以及申請人負擔能力等。被問到為何不直接收回土地，她稱這是政府跟私人發展商的良性互動，提供不同類型的置業階梯，讓市民選擇。

另外，發展局長甯漢豪昨發表網誌稱，將全力落實施政報告中土地發展措施，未來10年熟地供應量將達3280公頃，當中預留房屋用地預計提供約49.3萬伙。