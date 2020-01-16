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投考警隊跌逾一成 周一鳴：尚算平穩 過去兩月重入大學招募 收389申請

【明報專訊】警方於2022至23財政年度上半年接獲的投考警員或督察申請，較去年同期下跌逾一成，警務處副處長（管理）周一鳴形容情况尚算平穩，但承認招募有挑戰，包括整體人力市場下降、社會及政治因素等。他沒正面評價現時警民關係，稱近年社會平靜，警隊冀盡量接觸更多市民，以了解警隊更多。反修例運動大批年輕示威者被捕，警隊與年輕人關係一度緊張，過去兩個月警隊重新走入大學招募，收到389份投考申請，他說滿意整體情况，透露城大及理大較多學生投考。

警隊今年4月至9月分別收到1816份及2654份投考督察及警員申請，較去年同期分別收到2071份及3114份下跌12%及15%。周一鳴表示數字下降，但情况「尚算平穩」，承認招募有挑戰，需推陳出新推出不同計劃讓市民了解警隊更多。被問投考數字下降原因，他承認面對招募挑戰，包括整體人力市場下降、不同界別提供不同工作選擇，另提到很多年輕人對公務員工作興趣不大。

稱招募有挑戰 推計劃助市民了解警隊

被問如何評價現時警民關係以及2019年社會事件對警民關係的變化有否影響招募，周一鳴表示，過往多年招募受不同因素影響，包括社會因素、政治因素、人口變化及經濟情况，他未有正面評價警民關係，但稱近年社會開始平靜，警隊希望盡量透過不同渠道接觸更多市民，讓市民了解警隊更多。他亦希望做更多青少年工作，稱即使他們對警務工作未必有興趣，也希望透過接觸，使他們不會以身試法，「做一個良好市民」。

過去兩個月「警察大學招募快線」在11間本地大學招募，收到389份投考申請。曾親身到場的周一鳴表示，對整體情况感滿意，見到不同類型大學生想對警隊工作了解更多，希望未來繼續同類招募。

被問哪間大學較多人投考警隊，周一鳴表示「好幾間都不少」，例如城大及理大。他又說，「不受歡迎，我又不是好覺呀」，也未見有人在場「噓」，形容現時大學生很成熟及理智，「無興趣就不來，有興趣就過來」。

未答招募設KPI否 強調重質素

周一鳴稱警隊現有5000多個空缺。被問有否就招募工作設KPI（關鍵績效指標），他說希望繼續招攬更多合適者加入警隊，同時反問「究竟數字重要，定質素重要呢？」周強調希望保持質素。警隊今年4月起取消投考警隊「在港居住7年或以上」要求，他透露至今有兩人成功投考。

警察招募組去年5月起舉辦4次「警察招募‧體驗日」，周一鳴表示，今年6月體驗日共2461參與人次及926人即場投考，較去年12月體驗日1671參與人次及532人即場投考的數字上升，下月20日再辦體驗日，以「你的警察故事」為主題。此外，警隊上周四起重設警察招募中心，方便市民投考及了解招募資訊。

相關字詞﹕大學生 招募 周一鳴 警隊

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