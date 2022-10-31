許正宇：港辦金融峰會理直氣壯 非幾句話可影響

【明報專訊】有美國國會議員批評美國銀行家來港參與國際金融領袖投資峰會（峰會），財經事務及庫務局長許正宇昨日說，香港舉辦相關活動「理直氣壯」，強調「背靠祖國、面向世界」是香港優勢，不是幾句說話可影響。在沙特阿拉伯訪問期間感染新冠病毒的財政司長陳茂波亦在網誌不點名批評，有外國政客企圖以泛政治化手段抹黑正常的金融業界交流，甚至以敵對思維搞干擾，類似狹隘視野做法損人不利己，只會拖累環球金融的發展。
陳茂波原定峰會發言 議程無更改
峰會期間預計將兩度發言的陳茂波又說，自己確診後徵狀已逐步減退，身體狀况良好，會爭取盡早符合健康規定回港。他說，即使未能趕及也必定以視像形式參與。翻查金融科技周議程，陳茂波應於今早9時15分致歡迎辭，但議程未更新他是否視像形式致辭。政府本月21日憲報上，則提及副財政司長黃偉綸21日至28日期間署任司長，但昨日及前日均未有新的憲報。
本港今日起將先後舉辦金融科技周和金融峰會。許正宇昨在商台節目表示，連同即將舉行的香港國際七人欖球賽等活動，多項大型活動將向本地及海外表達香港「open for business（開門做生意）」的信息。他說，金融科技周將有300間國際機構、逾1.2萬人參與，他屆時會出席多個對談活動。
許料陳茂波可視像參加會議
對於陳茂波日前染疫或未能親身出席峰會，許正宇說，現時科技發達，不擔心相關安排，相信陳茂波可透過視像等方式參加會議。
陳茂波指金融高層期待來港
陳茂波在網誌引述，沙特阿拉伯首都利雅德舉行「未來投資倡議大會」期間，不少國際金融企業高層稱，他們稍後會轉到香港出席峰會，並形容他們都期待這場自疫情以來首場實體的大型金融盛會，讓與會者在「世界大變局」討論重要的宏觀金融和投資議題。