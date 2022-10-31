許正宇：港辦金融峰會理直氣壯 非幾句話可影響

陳茂波原定峰會發言 議程無更改

峰會期間預計將兩度發言的陳茂波又說，自己確診後徵狀已逐步減退，身體狀况良好，會爭取盡早符合健康規定回港。他說，即使未能趕及也必定以視像形式參與。翻查金融科技周議程，陳茂波應於今早9時15分致歡迎辭，但議程未更新他是否視像形式致辭。政府本月21日憲報上，則提及副財政司長黃偉綸21日至28日期間署任司長，但昨日及前日均未有新的憲報。

本港今日起將先後舉辦金融科技周和金融峰會。許正宇昨在商台節目表示，連同即將舉行的香港國際七人欖球賽等活動，多項大型活動將向本地及海外表達香港「open for business（開門做生意）」的信息。他說，金融科技周將有300間國際機構、逾1.2萬人參與，他屆時會出席多個對談活動。

許料陳茂波可視像參加會議

對於陳茂波日前染疫或未能親身出席峰會，許正宇說，現時科技發達，不擔心相關安排，相信陳茂波可透過視像等方式參加會議。

陳茂波指金融高層期待來港

陳茂波在網誌引述，沙特阿拉伯首都利雅德舉行「未來投資倡議大會」期間，不少國際金融企業高層稱，他們稍後會轉到香港出席峰會，並形容他們都期待這場自疫情以來首場實體的大型金融盛會，讓與會者在「世界大變局」討論重要的宏觀金融和投資議題。