白田10地盤工類鼻疽陽性

袁國勇：未可確定源頭

衛生防護中心昨晚發稿，跟進白田邨第十期重建地盤同一地盤188名員工健康狀况，全部均沒病徵。防護中心安排該地盤其中26名有長期病患的員工驗血，發現8男2女對類鼻疽病菌抗體呈陽性反應，顯示曾感染，年齡介乎39至66歲，各人於該地盤工作兩個月至數年不等，過去一年未曾出現嚴重感染，最近亦無病徵。另有8人陰性，其餘8人檢測結果不確定，需兩周後覆檢。

防護中心相信該10人可能是曾接觸帶類鼻疽病菌的泥土或污水時受無症狀感染，為謹慎起見，中心將安排到公立醫院接受進一步臨牀評估。

房屋署回覆本報查詢，表示繼本月21日衛生署到該地盤調查後，承建商已按指引對泥土灑熟石灰消毒，上周在地盤抽取的泥土樣本，未再發現類鼻疽病菌或病菌基因；又稱會留意工人的健康狀况，承建商在挖泥時會嚴格按衛生指引安排消毒及預防措施。

選委會界別立法會議員陳凱欣稱，類鼻疽菌會經風吹散播，認為當局應擴大驗血範圍，轉介特定區域內的懷疑個案驗血，並設立熱線供市民查詢。