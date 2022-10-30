白田10地盤工類鼻疽陽性

【明報專訊】深水埗白田邨第十期重建地盤的泥土樣本日前被驗出對類鼻疽伯克氏菌DNA呈陽性反應，衛生防護中心昨公布，跟進其中26名患長期病患地盤工作人員，發現10人血清抗體測試呈陽性，比率為38%。有份參與調查的港大微生物學系講座教授袁國勇向本報表示，10名抗體呈陽性的工作人員與日前公布居於深水埗的個案無接觸，抗體呈陽性只反映他們過去曾接觸、曾感染類鼻疽等，但不知是在30年前還是1個月前接觸細菌，故深水埗的爆發源頭未明。但他補充，現時仍在進行不同測試，如有樣本呈陽性，或能有最終答案。
袁國勇：未可確定源頭
衛生防護中心昨晚發稿，跟進白田邨第十期重建地盤同一地盤188名員工健康狀况，全部均沒病徵。防護中心安排該地盤其中26名有長期病患的員工驗血，發現8男2女對類鼻疽病菌抗體呈陽性反應，顯示曾感染，年齡介乎39至66歲，各人於該地盤工作兩個月至數年不等，過去一年未曾出現嚴重感染，最近亦無病徵。另有8人陰性，其餘8人檢測結果不確定，需兩周後覆檢。
防護中心相信該10人可能是曾接觸帶類鼻疽病菌的泥土或污水時受無症狀感染，為謹慎起見，中心將安排到公立醫院接受進一步臨牀評估。
房屋署回覆本報查詢，表示繼本月21日衛生署到該地盤調查後，承建商已按指引對泥土灑熟石灰消毒，上周在地盤抽取的泥土樣本，未再發現類鼻疽病菌或病菌基因；又稱會留意工人的健康狀况，承建商在挖泥時會嚴格按衛生指引安排消毒及預防措施。
選委會界別立法會議員陳凱欣稱，類鼻疽菌會經風吹散播，認為當局應擴大驗血範圍，轉介特定區域內的懷疑個案驗血，並設立熱線供市民查詢。
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