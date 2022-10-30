成年後內地香港輾轉陷獄逾兩年 12港人郭子麟暴動案求情 盼趕尾班車修畢港大

認罪的兩名被告為IVE學生林敏諾（現22歲）及港大工程系學生郭子麟（現21歲），與同案11人涉於2019年11月18日在窩打老道和咸美頓街之間的彌敦道一帶，連同其他人參與暴動，11人不認罪受審後，將於12月3日裁決。

妨礙司法案年初刑滿

辯方望暴動罪判刑時考慮

郭子麟2020年8月與另外11人潛逃，他在內地被捕判囚7個月，刑滿移交返港被控妨礙司法公正罪，認罪被判囚10個月（見表）。辯方昨稱，郭自去年3月返港起還押，扣除還押日子後，今年1月已服刑完畢，現時為還押身分；因此，如法庭下令本案的部分刑期與該案同期執行，「懲教係權限上計唔到，嗰件案已經坐晒」，為公平起見，希望法庭計算刑期時考慮在內。

辯方求情稱，郭子麟初中的學業成績不理想，幸得家人及師長幫助，成績有進步，高中起名列前茅，最後成功考入港大，修讀心儀課程，不過郭完成大學一年級後暫時休學，而據辯方所知，一般而言須在6年限期內完成大學課程，因此2023年9月開學是「最尾的一班車」，希望法庭輕判，讓郭趕上尾班車。辯方又透露，港大會對郭展開聆訊，以決定是否容許他繼續修讀。

辯方續引述郭親撰的求情信，指未來如夢如幻，未能掌握，但明言不會鬆懈，會在獄中堅持自修自習，做足準備。

辯方特別提到，現時社會氣氛已經平靜，正如政府所言「由亂變治、由治變興」，希望法庭考慮懲罰的同時，亦考慮讓郭重新融入社會。

另一被告感後悔 愧對家人

辯方又求情，林敏諾至今已還押6個月，他在求情信中表示深感後悔，自覺愧對家人，即使面對不短的刑期，但他沒有荒廢時間，反之在獄中培養閱讀習慣，積極裝備自己，冀將來成為社工，幫助有需要的年輕人。

辯方提及，林與年紀老邁的父母有「代溝」，加上受社會氛圍影響，做出「畢生後悔的決定」。林不善辭令，過往沒有珍惜與家人相處的時光，如今身陷牢獄，深深感到家人的愛，他盼接受應有懲罰後，早日與家人團圓。

指暴動規模大 官拒索勞教報告

辯方又稱，基於林認罪、在獄中表現積極，冀法庭先索取勞教中心報告。惟暫委法官香淑嫻認為涉案暴動規模龐大，勞教中心不足以反映刑罰，拒絕索取相關報告，將二人的判刑押後至12月31日，以待同案不認罪的11人裁決，屆時料一併處理判刑。

【案件編號：DCCC 768/20、409/21】

明報記者

（反修例風暴）