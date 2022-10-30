塌樹奪命承辦商始交報告 地署：曾兩度催促 屢投訴危樹 村代表：政府闊佬懶理

地署視察梧桐寨60樹 即日移除8棵

地政總署回覆稱，對意外深感難過；樹藝師昨共檢視約60棵樹，包括兩棵枯樹及15棵健康或結構有問題的樹，雖無即時危險，惟對公眾構成潛在風險，故建議移除，另有15棵樹枝葉過盛須修剪。承辦商昨已移除8棵樹（包括兩枯樹）及修剪6棵樹，冀兩周內完成餘下樹木。

署方透露，8月19日、10月7日及11日收到相同投訴，隨即要求承辦商到場視察，並於9月初及10月中催促承辦商提交視察報告。承辦商於意外發生後才提交報告，署方對此非常不滿，將按合約條款及機制嚴厲懲處。署方未有透露承辦商名稱。

1823曾轉介警方 村代表：警判斷無即時危險

效率促進辦公室表示，熱線1823過去半年接獲3宗有關梧桐寨村內樹木有塌下危險的報告，其中一宗曾轉介警方。警方回應稱正了解事件。民政事務總署表示，大埔民政處過去半年沒接獲有關樹木的投訴或求助。

昨早9時許，地政總署及承辦商等一行10多人到事發地點一帶視察，包括目測樹心、量度樹直徑，並拍照記錄。工人利用電鋸移除部分樹木，把樹幹逐段切斷，有工人爬上樹修葺枯枝。

昨日在場的丘觀連稱，前日塌下的大樹為青果榕，樹齡約30年，較早前已枯萎並有樹枝掉下，附近有土地公，不時有長者來拜神，死者擔心有危險，故相約村民處理，「（死者）好心，你哋唔鋸等我鋸啦，咁就出咗事」。他說該處屬官地， 一直有塌樹問題，「枯咗、乾晒，耐唔中跌一舊落嚟」，較早前亦有清潔工差點被擊中，村民多次經1823等投訴，惟政府一直「闊佬懶理」，「噚日（前日）發生咗事，今日（昨日）嚟睇話好危險，唔知佢點評估啲樹，政府係要有人命傷亡，先重視周邊樹木」。

丘觀連稱，1823曾轉介個案予警方，警員到場後判斷無即時危險。他又展示10月12日接獲地政總署經1823的回覆，當中指將安排承辦商實地視察，以確定負責部門。他說即使承辦商到場視察，亦不會通知村代表，故不知進度。

專家：檢查修樹外判 政府監督有責

樹木專家、教大社會科學系（地理及環境科學）研究講座教授詹志勇形容，地政總署的樹木管理架構如「有將無兵」，僅設林務主任、園景主任等負責監督，到現場檢查及修樹則外判，惟監督時若沒發現承辦商未如期交報告，亦有責任，形容事主「死得好冤枉」。

對於村民多次投訴、地政總署至10月初仍回覆要確認樹木護養責任，詹認為如每次都將相近位置樹木當新個案處理，會錯失處理危樹時機，建議審視現行由樹木辦協調9個部門管理樹木的機制，考慮統一管理。

家屬斥卸責承辦商 「一定係政府問題」

死者家屬昨早到場拜祭，地面仍見血迹。對於地政總署指承建商未有即時清理危樹，死者胞兄批評說法不負責任，「一定係政府問題，有咩理由推晒畀承辦商」，「𠵱家先做（視察），遲唔遲啲呀？」他說民政處曾聯絡稱會協助，至於追討索償問題則尚待親友商討。

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