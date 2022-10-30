曾國衞：留區選否開放態度 無意補選

對於外界關注區議會會否保留選舉元素，政府一直沒明確立場。曾國衞昨在商台《政經星期六》表示，檢討後有具體建議會提交立法會，有需要會提出修改相關法例，但他強調目前對各種做法持開放態度。

荃灣區議會主席陳琬琛希望政府盡快交代下屆區議會有否選舉，他認為市民可透過票選區議員，從而監督議員工作；而間選或委任議員未必能如民選區議員「貼地」接觸市民。

考慮公共事業要職者須宣誓

至於公職人員的宣誓要求會擴展至什麼界別，曾國衞說稍後會有具體建議，暫沒推行具體時間表。被問到會否擴展至經公帑發薪的機構，他稱會考慮法定團體或在公共事業擔任要職的人納入宣誓範圍。

另外，有美國國會議員日前發聲明批評金融機構高層參與香港本周舉行的國際金融領袖投資峰會，是為香港政府粉飾侵犯人權行為，政務司長陳國基昨在商台《政經星期六》表示，事件反映西方國家對中國包括香港的打壓無所不用其極，「普通金融峰會都可以講到人權，甚至打壓言論自由，無限上綱，目的是令峰會搞不成，或者搞得不好」。