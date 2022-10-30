局方：50罪涵蓋 學者：無專屬例落後

局方：無放諸四海皆準方案

保安局回覆查詢說，對於有主張稱香港缺乏單一販運人口法例，重申現行法律架構有逾50條針對各種販運人口行為的法律條文，包括欺詐、虐待、非法禁錮、刑事恐嚇等罪行，部分最高刑期達終身監禁，為本港提供一套全面保障，行之有效，相比其他設有單一販運人口法例的司法管轄區並無不足；又稱每個司法管轄區應有空間自行制定最適切法律框架解決問題，並無放諸四海皆準的方案。去年警方共掃黃60次，按年增加46%。去年共278人涉經營賣淫場所或與賣淫有關罪行被捕；共26名外傭僱主因涉嫌協助及教唆外傭違反逗留條件被檢控；共20名外傭僱主涉不同罪行，如普通襲擊、襲擊致造成身體傷害、非禮和刑事恐嚇被檢控。

何珮芝舉例，謀殺案中或涉及打人或傷人行為，但並不代表以打人或傷人的罪行起訴就足以彰顯公義，形容兩者嚴重程度和刑罰相差甚遠。即使現時有機制識別涉及販運人口販害人，惟在無針對販運人口的法例下，執法人員只能針對販運人口過程中不同違法行為如欺詐、傷人或非法禁錮等調查和檢控，不足以反映相關罪行嚴重程度。當內地和不少東南亞國家都有針對販運人口法例，她認為進一步反映本港就販運人口立法進度未能跟上國際步伐。

受害人無免責 學者憂礙舉報

何珮芝稱，大部分受害人在被販運過程中可能被迫違反法例，包括非法工作或賣淫，在本港未有立法下受害人缺乏免責條例保障，揭發事件時或反被起訴其他罪行，故不少受害人或對伸張正義卻步。而據本港檢控守則，檢控人員處理販運人口受害者案件時，可參考相關國際標準和做法，因應其可信度適當地處理案件。她稱由於守則不具法律效力，涉及販運人口個案或未獲適當安排，包括不檢控受害人在販運期間的罪行。她透露過往3年接獲逾30宗相關求助，事主稱在被販賣過程中被迫犯法，反映針對打擊販運人口立法迫切。