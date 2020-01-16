外傭遭虐被收護照 嘆未列販運人口 團體促檢討機制 保安局：僅因「找到受害者少」捱批不公

明報記者 施晉宇

審核4萬個案識別40受害人

局方：2019年起擴大機制

今年中發生港人陷求職騙案遭禁錮在東南亞國家的「賣豬仔」案件，保安局至今收到40多宗求助個案，事件再次引起社會對打擊販運人口機制的關注。保安局發言人稱，去年審核次數為2016年的3倍，即使過去兩年面對新冠疫情，依然堅持打擊販運人口，而販運人口受害人初步識別機制已於2019年底全面擴大，涵蓋警務處、入境處、海關和勞工處接觸到而較可能涉及販運人口風險者，包括非法入境者、性工作者、非法勞工、外傭及輸入勞工等。局方稱，即使在緊密審核工作下只有少數人被識別為販運人口受害人，僅僅因識別到的受害人少而質疑審核質素和詆譭審核程序，屬毫無理據和不公平。

勞工處稱，執法機關已就相關個案調查並提供協助，不論結果如何，處方會向外傭提供適切協助，如發現僱主違反《僱傭條例》會調查及檢控。

遭強迫勞動 扣糧拖糧

外傭Faith（化名）去年中由東南亞家鄉來港，她稱工作合約由中介公司職員簽署，職員當時稱自己只需在固定工時內處理家務。惟來港後被迫為兩名僱主按摩，每天下午和黃昏分別按摩兩小時和兩小時半，曾拒絕不果。Faith的護照被女僱主沒收，又被迫長時間工作，曾一天工作逾17小時，即使法定假期也被命令傍晚回家繼續工作，亦曾被扣糧和拖糧。

她憶述女僱主脾氣暴躁，去年聖誕節起女僱主不時用手虐打，甚至曾以鑊鏟施襲。當她忍受不了痛楚哭泣甚至產生自殺念頭想跳出窗戶，女主人卻侮辱稱「你只是奴隸（slave），而非家傭」。由於男僱主身患重症，女僱主未能耐心照顧，Faith認為自己有責任照顧男僱主，故一直啞忍。直至今年初，女僱主曾3天不能正常入睡，情緒異常波動，Faith心知不妙，遂錄下虐打過程，報警及到勞工處求助。

組織稱警循襲擊檢控

未能查人口販賣特質

本地反販運人口組織「希望枝子」項目經理黃筱媛歡迎法庭裁決，惟個案明顯有被人口販運特徵，包括被沒收護照而失去出入境自由，且有被虐待和強迫勞動，在本港未有專門針對人口販運的法例下，警方只能依循普通襲擊等現行法例檢控，未能就人口販運特質調查，相關判刑亦難以反映事件嚴重性；而勞工處只能按勞資糾紛程序處理，上述個案經初步審核後，在未交代原因下拒被歸納為人口販運，作為民間團體亦難以評估如何協助受害人跟進。

填勞處問卷不知用途 乏透明度

Faith稱當時在勞工處被要求填寫一份問卷（見表），惟當時職員未有告知用途，其後獲「希望枝子」告知曾經歷販運人口審查機制，而至今處方未有正式告知結果。黃筱媛認為事件反映審查機制透明度有待提高。

黃筱媛稱組織接獲懷疑販運人口個案後，會先為求助人安排起居飲食和醫療支援，待基本生活和心理狀態穩定，才會進一步尋求法律意見，並計劃日後生活，過程普遍需時3年以上。她促請相關部門仿效外國政府與民間團體合作的做法，進一步調查懷疑販運人口個案，並安排適當支援和延長求助人簽證，以保障求助人權益。