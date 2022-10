外傭遭虐被收護照 嘆未列販運人口 團體促檢討機制 保安局：僅因「找到受害者少」捱批不公

【明報專訊】近日有僱主涉嫌虐打外傭判普通襲擊罪成緩刑。案中外傭向本報透露庭上未披露的案情,曾因出入境自由受限和被迫勞動向勞工處求助,處方經評估後未有將她歸納為販運人口個案處理,她對討回公道失去希望(I lost my hope to find the justice)。根據保安局數字,本港2015年底起落實識別販運人口受害人機制,近4萬次識別審核中共識別40名受害人(見表),今年截至6月更未錄得個案。有關注販運人口議題的組織稱,2017年至今接獲逾90宗相關求助,認為政府識別到的受害人數字低不代表本港無販運人口,反映本港針對打擊販運人口法例不全面,當局應思考相關機制和措施是否有效。