「新九龍」首個新市鎮 現存12戰前唐樓 深水埗日佔慰安區 環團倡小區保育

明報記者 馬耀森

近月深水埗有多幢戰前唐樓被拆卸，長春社翻查古蹟辦於1996至2000年間所做的全港歷史建築普查，記錄了約8800幢建築，當中113幢位於深水埗，其中45幢於過去20多年被拆卸，佔區內總數約四成。長春社表示，該45幢舊建築中有22幢是因為市建局的重建工程而遭拆卸。

長春社高級公共事務經理李少文表示，雖然深水埗已有不少舊建築因地區重建被拆卸，但仍有不少具重要歷史及社會價值的戰前樓宇存在。

長春社翻查1942年的報道，發現日佔時期於1942年11月1日在本港多區設立「華人娛樂區」，後來易名「華人慰安區」。按《香港日報》1942年7月2日報道，當時禁止私娼，當局討論在指定區設公娼，石塘嘴和長沙灣屬中國人的娛樂區，日本人則在灣仔和山林道，而中日人士可到對方的娛樂區消遣。李少文說，石塘嘴及山林道慰安區的戰前唐樓已全部被拆卸。

12戰前唐樓多獲評級 惟隨時可拆

李少文說，深水埗南昌街、桂林街、長沙灣道及荔枝角道交界大部分建築物當年被納入慰安區範圍，當中現存12幢戰前唐樓，大部分已評為2或3級歷史建築，但隨時可被拆卸，促政府制訂區域保育措施，讓區內一帶戰前唐樓群重塑日佔時期歷史。

現時深水埗、長沙灣及荔枝角一帶不少土地是填海得來。李少文翻查舊地圖及文獻，發現深水埗在香港開埠初期，是新九龍最先開發的地區之一。深水埗原為西九龍海旁一岬角，20世紀初為深水埗村，港英政府為了安置基層市民，於1910年代重建深水埗村，填海造地，重新規劃道路，並以當時的新式唐樓取代單層村屋。

區內佈局百多年歷史 至今變動不大

李少文翻查港府於1918年發表的香港住屋擠迫問題報告，當中引述前護督（即署理港督）施勳以新市鎮（New Town）形容深水埗，範圍包括南昌街一帶，區內道路及房屋佈局亦已於百多年前已形成，到今雖大部分樓宇已重建，但整體佈局變動不大，當中部分戰前唐樓更早於1920年代落成，認為將現存戰前唐樓修復並連繫起來，可達到小區保育效果。

長春社倡公帑收購轉移地積比

李說，政府撥款推動本地文化古蹟本地遊，但只有參觀指定的舊建築才受惠，以深水埗為例，只有6項舊建築合資格（見另稿）。他認為深水埗的重要性在於該區為最先發展的地區，亦是日佔時期的慰安區，時至今日仍保留不少戰前建築，促政府考慮以小區形式推行保育措施，以及盡可能保育該12幢戰前唐樓，包括以公帑收購或轉移地積比。

發展局：鼓勵私人業主保育活化

發展局回覆，政府的文物保育政策是致力在尊重私有產權和保護文物兩者之間取得適當平衡，並提供合適的經濟誘因鼓勵私人業主保育和活化他們的已評級歷史建築。根據古蹟辦紀錄，位於深水埗南昌街、桂林街、長沙灣道和荔枝角道範圍內共有10幢已評級唐樓。古諮會已建議政府不應使用公帑直接購入私人歷史建築。

（城市保育）