載荷專家120人報名 四成來自本地大學

男女6：4比例 逾40人來自公私營科研機構

孫東昨出席「青少年航天科普計劃」開學禮後表示，120名申請者中，女性佔約四成，男性佔約六成；50人來自本港各間大學，28人來自政府各部門及醫管局，22人來自政府5所研發中心及生產力促進局，8人來自數碼港園區科研機構和企業，其餘12人來自其他科研機構和公司。申請者背景方面，孫稱各人「專業性質非常強」，逾半是與生物、醫學、生物醫學工程、機械工程、電子工程等範疇相關；其餘為物理、材料科學、化學、心理學、天文學等界別的專業人士。

孫東表示，下階段將向申請者索取更多個人資料，包括家庭相關的健康資料，同時會聯同醫管局為他們安排身體檢查及心理評估等。

邱達根回覆本報查詢稱，原預計有約100至200人報名，認為最終有120人報名「反應不俗」，如最終有港人獲選為「載荷專家」，將對本港「科學界」有重要影響，亦有助提高港人對科學家工作的認識及尊重。

邱又期望長遠有更多航天相關的科研項目可以安排港人參與，例如內地「中國天眼」射電望遠鏡、火箭研究等與太空相關的科研項目。