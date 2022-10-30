「共創明Teen」啟動 各行業友師助學生擴社交

會計師冀助內地來港生建自信

「共創明Teen計劃」第一期計劃昨正式啟動，陳國基表示，計劃有助推動學員開闊眼界，加強自信，以及建立正向人生觀，未來將有更大空間擴闊計劃。計劃亦邀請多名來自各行各業的友師，其中星級導師包括香港中樂團助理指揮兼香港青少年中樂團常任指揮胡栢端、建築師馮永基及名廚黃亞保等。本身為會計師的廖女士是友師之一。她說與其配對的學生剛來港一年，盼透過計劃助學生建立自信，以及令其學習有所長進。她又稱，不少新移民缺乏自信，難融入本港生活，故活動後將與學生一同午餐，以加深了解。與其配對的黃同學面帶靦腆說，自己從內地來港一年，希望可接觸更多人，以及參加藝術活動。

學生盼發掘路向 用資助買書補習

同樣參與計劃的何同學表示，希望透過計劃了解不同行業，以發掘未來發展路向。她又說，希望利用1萬元資助，購買英文書籍或補習，提升英文能力。其友師黎小姐本身是補習老師，盼透過自身經驗，為學員提供幫助。

有份參與計劃的香港賽馬會表示，已推薦26名來自騎術學校、化驗所、資訊科技等部門的員工成為友師，與配對學員分享人生經驗。另一計劃參與者新鴻基地產表示，有約250名員工擔任友師，並樂意協辦不同的團體活動。新世界發展稱已向政府推薦約270名員工擔任友師，集團計劃舉辦多個團體活動和工作坊，讓學員擴闊眼界，學習中外文化藝術。