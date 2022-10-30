毅行者明年2月復辦 人數削至2400 參賽預備縮至4個月

舉辦超過30年的大型遠足籌款活動樂施毅行者，受社會運動及疫情影響，由2019年起停辦。樂施會昨日表示，今年10月再次向當局呈交最新的實體活動建議書，終在前日獲批舉辦實體活動，「樂施毅行者2022」於明年2月24至26日舉行。

停辦3屆始恢復 須核酸、快測陰性

樂施會表示，為符合政府限聚令下舉辦大型體育活動的要求，今屆毅行者獲批隊伍數目上限600隊，若申請隊伍比獲批數量多，籌款達2萬元的隊伍可優先獲派名額，剩餘則抽籤分配，11月底公布抽籤結果。參加者須於活動14日前持有疫苗通行證「藍碼」，並須提供活動開始前48小時內有效的核酸檢測陰性結果證明，及活動當日的快測陰性結果證明。

翻查2018年毅行者活動資料，該屆有4228名參加者完成100公里賽事，較今屆參加人數上限多逾1800人，而該屆活動由接受報名至活動當日有6個多月時間，今屆則約4個月。曾參加對上兩屆毅行者的張先生說，4個月訓練時間不足夠，部分隊伍視活動為競賽，由於毅行者長達100公里，加上是越野賽，如練習不足有機會受傷或無法完成賽事。

參加者憂訓練時間不足易受傷

張先生表示，以往毅行者有多人報名，甚難中籤，現時名額減半，中籤機會更低，不是好事，但過往起步位置較擠迫，料今屆可改善。至於今次比賽須預備新冠檢測陰性結果證明，張認為會影響參加意欲。

另外，香港單車節12月18日舉行，旅發局昨宣布，由於「50公里組」及「30公里組」項目的公眾報名反應熱烈，決定增加報名名額，由3000個增至5000個。