任私隱案被告大狀 前私隱專員遭質疑

黃繼兒任專員期間將投訴轉介警

被告信諾環球保險有限公司被票控一項「無同意下，將個人資料用於直接促銷」罪，涉於2019年12月4日至2020年4月17日犯案。

辯方大律師黃繼兒陳辭時表示，自《個人資料（私隱）條例》生效以來，公署並無任何刑事執法權，至2021年10月「起底條例」生效後，公署才獲刑事調查及檢控權力，但僅限於「起底案」，對於直接促銷案無刑事調查權，只能在基本篩查後轉介至有權力的警方，反問「如果（公署）有權調查，點解唔做晒？」、「咁多年來，警方有無同公署聯絡研究（直接促銷案）？」

黃：公署無刑事調查權

控方質疑已執行公權力

黃繼兒提到「多謝控方將我哋同刑事檢控科、警方拉上親密關係」，然而公署不是政府部門，是不偏不倚的法定組織，可獨立地監管所有持份者，包括警方，最大的調查客戶更是政府及執法機構，重申公署「同檢控科、警方唔係站在一邊」。

代表控方的副刑事檢控專員萬德豪則指，公署是否與刑事檢控科相關不是重點，重點在於辯方聲稱的「不偏不倚」法定組織，其最高負責人是否有權決定將投訴轉介警方跟進，質疑黃繼兒當時下了決定，「若果唔係執行緊公權力，咁係乜？」控方續指，黃當時作為公署最高負責人，如今「坐我隔籬代表被告，即投訴人要投訴嘅人」，質疑公義能否得到彰顯，擔心會影響法庭公正不阿的觀感。

【案件編號：KTS 25173/21】