向外國代表介紹二十大 駐港公署：黨對實踐一國兩制有決心

以色列領事：港將成外企入灣區「走廊」

「二十大精神宣介會」於昨日下午舉行，新任美國駐港澳總領事梅儒瑞、歐盟駐港澳辦事處主任高宇馳等多名外國駐港領事或代表均有出席。劉光源在會上表示，二十大報告回應香港社會關心，為香港發展進一步指明方針，並為香港融入國家發展大局提供新機遇，大大增強港人對一國兩制的信心。

劉表示，二十大報告為一國兩制提供新理念、新思想、新戰略，反映中共中央總書記習近平高度重視港澳工作。他稱中央將繼續堅持捍衛國家主權安全和發展利益，堅決反對外部干預，為特區發展營造良好外部環境。他又提到，二十大報告提出「中國式現代化」，將為世界各國提供現代化的新選擇，中國未來發展不僅着重數字增長，亦會更重視發展質素，包括社會、文化、生態等範疇。

以色列駐港總領事藍天銘在會後表示，香港將會成為海外企業前往大灣區發展的走廊，認為以色列在創新產業、醫療、環境和金融科技等範疇均有潛力與中國和香港合作發展。

梁振英：港媒可講好中國故事

官媒「講了冇人睇」

另外，公務員事務局昨日亦舉行二十大精神座談會，由特首李家超主講，司局長及主要官員、行政會議成員、常任秘書長、部門首長等共約130人出席。李家超表示，二十大報告是推動香港走向「由治及興」的重要行動指南，期望政府領導官員及公務員深入認識二十大精神，繼續以習近平對香港提出的「四個必須」和「四點希望」作施政藍圖。

前特首、全國政協副主席梁振英昨出席香港資深傳媒人員聯誼會主辦的二十大講座，稱本港傳媒有條件「講好中國故事」，但「非官方媒體不願講，官方媒體講了冇人睇」，建議傳媒先增加軟性新聞，再逐步報道較嚴肅話題，網媒可特別針對海外華人報道。