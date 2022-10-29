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非常任終審官再來港 廖柏嘉：有信心港官判案不受干預

【明報專訊】英國最高法院前院長、終審法院非常任法官廖柏嘉（David Neuberger）昨日在港出席活動時表示，司法獨立的原則除法官任命外，整體而言，行政機關亦不應干預司法機構運作，他認為香港法院一如英國，完全司法獨立（thoroughly independent），亦有信心香港法官判案時不受港府干預。對於近日高等法院法官高浩文處理「免針紙」司法覆核及政府回應，廖柏嘉認為對法治有利（in favour of rule of law）。

免針紙案處理及政府回應「有利法治」

今次是廖柏嘉在疫後首度來港，其間會參與終院審訊及仲裁案。據本報了解，未來兩三個月都有資深英國前法官來港參與終院審訊。英國最高法院院長韋彥德（Robert Reed）和副院長賀知義（Patrick Hodge）今年初先後辭任終院非常任法官，廖柏嘉則歸咎某程度是陷入「國際政治博弈」。廖柏嘉在活動後向本報稱，他不能代表其他海外法官，但「希望能留任，有多久就多久（I'd like to stay as long as I can）」。

廖柏嘉昨出席香港國際仲裁中心活動時說，香港與英國均奉行普通法制度，每次來港參與審訊都有熟悉感覺。自2009年擔任非常任法官的他說，香港十多年間有不少變動，有人覺得好時光已來到盡頭而離港，尤其經歷2019年「騷亂（riot）」及疫情，但他認為，香港一直都會在經歷困難後反彈，變得更強。

他說香港1997年回歸，但西方社會覺得中國2019年後才掌管香港，並失去信心，他認為有關看法並不公平，同時不點名指新加坡也在推動類似看法，從中得益。他又指，未來一個不確定性是美國會否想藉香港打擊中國，呼籲本港法律界爭取全球法律界、尤其是美國法律界的支持，形容「我來過（香港）、參與過審訊，一切如常（everything is fine）」。不過美國律師協會（ABA）會長Deborah Enix-Ross月初向本報稱，ABA在2020年曾發聲明稱《港區國安法》違反《基本法》原則，並呼籲美國及其他地方支持香港法治及保障人權，其聲明內容至今仍然有效。

相關字詞﹕政治博弈 司法獨立 廖柏嘉

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