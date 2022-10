非常任終審官再來港 廖柏嘉：有信心港官判案不受干預

免針紙案處理及政府回應「有利法治」

今次是廖柏嘉在疫後首度來港,其間會參與終院審訊及仲裁案。據本報了解,未來兩三個月都有資深英國前法官來港參與終院審訊。英國最高法院院長韋彥德(Robert Reed)和副院長賀知義(Patrick Hodge)今年初先後辭任終院非常任法官,廖柏嘉則歸咎某程度是陷入「國際政治博弈」。廖柏嘉在活動後向本報稱,他不能代表其他海外法官,但「希望能留任,有多久就多久(I'd like to stay as long as I can)」。

廖柏嘉昨出席香港國際仲裁中心活動時說,香港與英國均奉行普通法制度,每次來港參與審訊都有熟悉感覺。自2009年擔任非常任法官的他說,香港十多年間有不少變動,有人覺得好時光已來到盡頭而離港,尤其經歷2019年「騷亂(riot)」及疫情,但他認為,香港一直都會在經歷困難後反彈,變得更強。

他說香港1997年回歸,但西方社會覺得中國2019年後才掌管香港,並失去信心,他認為有關看法並不公平,同時不點名指新加坡也在推動類似看法,從中得益。他又指,未來一個不確定性是美國會否想藉香港打擊中國,呼籲本港法律界爭取全球法律界、尤其是美國法律界的支持,形容「我來過(香港)、參與過審訊,一切如常(everything is fine)」。不過美國律師協會(ABA)會長Deborah Enix-Ross月初向本報稱,ABA在2020年曾發聲明稱《港區國安法》違反《基本法》原則,並呼籲美國及其他地方支持香港法治及保障人權,其聲明內容至今仍然有效。