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高院兩官審毒案 上訴庭裁司法不公 4人表證不成立獲釋離港 判辭指主審僭越陪審團功能

【明報專訊】高院原訟庭早前審理3宗機場販毒案，法官裁定4名外籍被告的控罪表證不成立，4人當庭獲釋離港，其後律政司要求上訴庭釐清法律標準。上訴庭昨日頒布判辭，裁定3案的主審法官金貝理和麥偉德犯下法律錯誤，造成嚴重的司法不公（miscarriage of justice）。上訴庭形容，在其中一案曾有陪審團質疑金貝理的決定，不幸揭露了行使司法權力的不光彩（unedifying）一面，有損公眾對法治的信心。

一案控方證據足 主審採納辯方解釋

判辭由上訴庭副庭長麥機智、上訴庭法官薛偉成及彭寶琴撰寫。上訴庭逐一分析3宗販毒案案情，裁定現任高院法官金貝理和時任高院暫委法官麥偉德法律上犯錯。針對首案，被告攜帶重逾1909克、價值214萬元的可卡因入境，金貝理信納被告陷入騙局。上訴庭認為，該案控方證據充足，金貝理卻採納辯方解釋，屬於僭越（usurp）陪審團功能。

第二宗案件同樣由金貝理審理，被告聲稱替人運送衣服，被搜出毒品。金貝理裁定表證不成立後，有陪審員質疑其決定，並詢問可否向傳媒披露案情。上訴庭認為，陪審團看來不滿金貝理判決，反映陪審團態度一絲不苟，令人鼓舞；惟另一方面，陪審團對於法官的指示感到擔憂，以至要當面質疑對方，情况令人遺憾。

一案陪審當面質疑法官 「史無前例」

上訴庭直言，公眾可能覺得法官以武斷及反覆無常（capricious）的方式審案，此舉不但破壞法官地位和尊嚴，亦有損公眾對法治的信心。上訴庭又指，參考過其他普通法司法管轄區的文獻，以往不見有陪審團挑戰法官，形容情况史無前例。

指下級法院勿依賴3錯誤裁決案

至於暫委法官麥偉德審理的第3宗販毒案，被告以電郵談及旅遊安排，控方視為掩飾販毒的幌子。上訴庭表示，有關電郵屬「傳聞證供」（不得呈堂為證據），麥偉德卻考慮了電郵內容的真確性，取代了陪審團功能。上訴庭提及，下級法院不應再依賴上述3宗錯誤裁決的案件，另外現時在《刑事訴訟程序條例》第81D條下，只有被告脫罪獲釋，控方才可把法律問題轉交上訴庭，上訴庭認為有急切需要推行改革。

針對表證不成立的法律標準，上訴庭重申可以沿用傳統的法律準則，表證不成立屬於法官決定的法律議題，陪審團具有事實裁斷者的角色，而法官不應僭越陪審團的功能。

【案件編號：CASJ1-3/21】

相關字詞﹕表證不成立 上訴庭 法官 機場販毒

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