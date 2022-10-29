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戶外燈光約章將收緊 環團憂光污染隨夜市「反彈」

【明報專訊】環境及生態局昨日公布修訂《戶外燈光約章》，增設有更嚴格要求的「鑽石獎」，要求機構須在晚上10時關掉所有裝飾、宣傳或廣告用的戶外燈光裝置，較現有獎項提早1小時，另外所有《約章》參與者亦須提早1小時至晚上10時關掉LED閃動招牌和影視幕牆等動態燈光裝置，或將其轉為靜態模式，明年1月生效。有環團指，政府數據雖顯示近年光滋擾投訴減少，但估計只因新冠疫情下經濟差，商戶結業關門所致，憂慮下周四起食肆及酒吧復准通宵營業，霓虹招牌紛紛重新亮燈，光污染再現。

明年起增「鑽石獎」

早1小時即10時熄燈

政府2016年推出自願性質的《戶外燈光約章》，簽署機構須在晚上特定時間關掉戶外燈光裝置，減少光滋擾及光污染，現時《約章》設「鉑金獎」及「金獎」，分別要求機構於晚上11時及午夜12時起關掉裝置，直至翌晨7時。局方昨日公布，明年1月1日起增設「鑽石獎」，要獲獎須早1小時、即晚上10時起熄燈。

綠惜地球高級項目主任劉兆朗表示，歡迎當局要求提早一小時熄燈，但因只屬自願性質，估計吸引力不大，而LED招牌及屏幕近年在旺角、銅鑼灣等地「隨處可見」，對《約章》無要求商戶為民居遮光感失望，建議政府在環評、城規及屋宇署條例中增設條例規管燈光裝置，長遠另外立法規管。

環境局：投訴減顯措施有效

綠惜地球：因疫下經濟活動減

環境及生態局回覆稱，環保署近年接獲的光滋擾投訴數字有下跌趨勢，2018年477宗，2019年436宗，2020年急跌至373宗，2021年續跌至353宗，今年1至9月則接獲253宗。本報翻查資料，《約章》成立同年光滋擾投訴有335宗。

劉兆朗認為，《約章》只是無牙老虎，多年來當局對無簽約章但拒絕熄燈的户外燈光無法干預，投訴數字下跌並非約章作用，只是疫下經濟活動減少，商戶不開門故「熄招牌」。

局方：經濟未復蘇 立法無共識

對於立法建議，局方回覆稱留意到光滋擾有改善，反映過去數年採取措施有一定成效，而理解疫情下零售、餐飲等行業受打擊，戶外燈光有其用處，在經濟未完全復蘇和光滋擾有改善下，社會就立法未有共識，現時無迫切需要亦不宜立法或推出嚴苛措施。

（新冠疫情）

相關字詞﹕光污染 戶外燈光約章

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