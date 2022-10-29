港聞

港聞二

多一幼童染疫危殆 11天3宗

【明報專訊】醫管局過去11天內公布3宗幼童感染新冠後危殆個案，其中昨日新增一名24個月大的女嬰染疫後出現嘶哮症，需在兒科深切治療部（PICU）留醫，情况危殆。政府專家顧問劉宇隆稱，該女童一針未打，呼籲家長盡快帶子女接種疫苗，減低染疫後重症、死亡風險。另外醫衛局公布，約1.9萬劑兒童版（5歲至11歲）復必泰昨已運抵本港。據悉供6個月至4歲的幼兒復必泰料下月抵港。

本港昨日公布新增5656宗新冠陽性個案，5266宗屬本地感染。Omicron變異病毒株新亞系方面，衛生防護中心公布再有一宗本地個案帶BQ.1.1，該名27歲女子居於油尖旺區，已接種兩劑新冠疫苗，本港至今錄得5宗BQ.1.1本地個案。

女嬰無接種 現嘶哮

醫管局昨日公布，一名24個月大女嬰周三（26日）因發燒及咳嗽到私家醫院急症室求醫，翌日轉送瑪嘉烈醫院及檢測陽性，並出現嘶哮症。局方補充，女童並無接種疫苗，目前在該院PICU接受治療，需使用呼吸機，情况危殆。

港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆表示，女童原無自身疾病，其母日前檢測陽性。他補充，女童已獲處方抗病毒藥、正接受氧氣治療。劉估計，院方會再向女童處方類固醇及吸入性腎上腺素，而由於過往甚少遇到個案因嘶吼症離世，故對其病情感樂觀，惟現階段難評估腦部會否受損。至於同為危殆、日前接受開顱減壓手術的31個月大男童，劉透露，男童手術後腦壓仍高，情况不樂觀。

政府另公布，約1.9萬劑兒童版（5歲至11歲）復必泰昨已運抵本港。現時相關兒童可在4間兒童接種中心打針，疫苗是透過稀釋並抽取特定分量的成人版復必泰而成；下周三（11月2日）起當局將以兒童配方取代現行安排，接種間距、地點及預約安排不變。

5至11歲版復必泰周三可打

疫苗接種年齡門檻8月初下調至半歲，至今未能提供幼兒版（6個月至4歲）復必泰。據悉，相關疫苗將於下月抵港。

（新冠疫情）

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