港聞

港聞二

的士小巴增夜更 盼收入回升三成 工會：夜市解禁前兜客如大海撈針 午夜即收車

【明報專訊】食肆及酒吧下周四起解除營業時限，可通宵營業，市民重拾夜生活料可帶動人流，重振夜市經濟。各行各業均準備夜市復蘇，有小巴業界稱，多條紅色小巴線料下周四起陸續延長服務時間、恢復通宵服務至清晨，的士業界亦料夜場解禁後更多人「出夜街」，生意有望增加三成。適逢下月20日世界盃開鑼，有酒吧業界稱，更多酒吧或重新考慮購入賽事轉播權，「買多幾部電視」迎接人流回升，可「通宵睇波」下估計生意可增五成。

現時食肆堂食至凌晨零時，酒吧則只可營業至凌晨2時，營業時間受限下，本港凌晨時分街道冷清，下周四起食肆及酒吧將不再設營業時限，夜市人流料逐漸恢復。

來往蘭桂坊旺角小巴 解禁前六七車一晚

香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華指出，以來往蘭桂坊及旺角的紅色小巴為例，酒吧只可營業至凌晨2時，2時後至清晨最多只出到六七部車，日後酒吧可通宵營業，料需求會大增，將加一倍車至十多部。他指出，數條通宵小巴線——如香港仔來回旺角、旺角至西環等，午夜12時已「水靜鵝飛」，故疫下不時提早至午夜12時收車，下周四起料會陸續視乎需求，重新延長服務時間至清晨，銅鑼灣駱克道至觀塘的小巴服務時間亦會延長。他說，各界可通宵營業後，小巴業生意額料可升五成，現時八成司機為自僱，疫下夜更收入僅500多元，冀客量回升後司機可揸多幾轉，收入增加三成。

除了小巴，的士亦是不少市民凌晨時分代步的交通工具。汽車交通運輸業總工會九龍分會副主任杜燊棠指出，扣除車租及入油費，疫情前夜更的士淨收入可達1000多元，形容疫下食肆營業時間設限後，司機在街上兜客猶如大海撈針，「個網幾大都撈唔到」，收入大跌一半至僅500多元。

杜燊棠稱，夜更一般由下午4時開始，不少司機因凌晨客少，工作至午夜12時便收工，料夜場解禁後深夜外出消遣人流會逐漸回升，生意有望增加三成，現時車租約400多元，料不會加價，因生意淡泊下夜更司機人數較疫前少一半，已是「有車無人揸」，車行盼更多人重返夜更的士。

酒吧協會：2/3會員未購世盃轉播

料吃「回頭草」

香港酒吧業協會主席錢雋永表示，四年一度世界盃為酒吧業界盛事，下周四起放寬剛好趕及今屆賽事開鑼，業界仍有約兩周準備，如增聘人手、購買賽事轉播權等。他指出，轉播費用視乎酒吧大小、電視機數目等，今年較昂貴，比2018年貴近半。他說，當局未放寬前，考慮到酒吧最多只可播賽事至凌晨2時，但酒吧又須購入所有賽事的轉播權，性價比低，協會只有約三分之一會員有購入轉播權；現可通宵營業，預計不少會員將吃「回頭草」，重新考慮購買轉播權，甚或「買多幾部電視」，訂購更多啤酒存貨應客。他冀代理商不要因政府放寬措施而突然大幅加價，體諒業界並提供優惠價。

本報昨向今屆世界盃獨家直播、收費電視營運商Now TV查詢收費、轉播查詢量有否上升，至截稿前未有回覆。

黃家和料港人已慣「早食飯早回家」

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，全港約有1.7萬多間食肆，但並非所有商戶都做夜市，料放寬措施主要惠及1000多間糖水店、潮州打冷店等，估計生意可升兩成。惟他認為不少人已習慣「早食飯早回家」，對食肆人流復常抱觀望態度。

明報記者

（新冠疫情）

相關字詞﹕新冠疫情

上 / 下一篇新聞

周二稱留力待通關 康泰資不抵債清盤 旅議會料百多間旅社將倒閉 促推「0+0」
周二稱留力待通關 康泰資不抵債清盤 旅議會料百多間旅社將倒閉 促推「0+0」
80年代星馬泰團立口碑 馬尼拉人質事件港人痛心
80年代星馬泰團立口碑 馬尼拉人質事件港人痛心
稱很多同行會「捱落去」 崔定邦倡微調「0+3」
稱很多同行會「捱落去」 崔定邦倡微調「0+3」
明年電價加幅會否雙位數 環境局長：仍在商討盡力壓低
明年電價加幅會否雙位數 環境局長：仍在商討盡力壓低
高院兩官審毒案 上訴庭裁司法不公 4人表證不成立獲釋離港 判辭指主審僭越陪審團功能
高院兩官審毒案 上訴庭裁司法不公 4人表證不成立獲釋離港 判辭指主審僭越陪審團功能
非常任終審官再來港 廖柏嘉：有信心港官判案不受干預
非常任終審官再來港 廖柏嘉：有信心港官判案不受干預
仲裁內容少公開 廖柏嘉：跨國案件應增透明度
仲裁內容少公開 廖柏嘉：跨國案件應增透明度
向外國代表介紹二十大 駐港公署：黨對實踐一國兩制有決心
向外國代表介紹二十大 駐港公署：黨對實踐一國兩制有決心
任私隱案被告大狀 前私隱專員遭質疑
任私隱案被告大狀 前私隱專員遭質疑
梧桐寨村塌枯樹 壓斃六旬村代表 投訴無果 死者自行修樹 地政：8月調查昨收報告
梧桐寨村塌枯樹 壓斃六旬村代表 投訴無果 死者自行修樹 地政：8月調查昨收報告
疑免針紙中介每張佣金300元 3人被捕
疑免針紙中介每張佣金300元 3人被捕
官斥恩將仇報 寶林藏屍被告囚終身
官斥恩將仇報 寶林藏屍被告囚終身
多一幼童染疫危殆 11天3宗
多一幼童染疫危殆 11天3宗
戶外燈光約章將收緊 環團憂光污染隨夜市「反彈」
戶外燈光約章將收緊 環團憂光污染隨夜市「反彈」
理大外暴動8人囚44至56月 官：非十惡不赦「判刑不忍」
理大外暴動8人囚44至56月 官：非十惡不赦「判刑不忍」
鄧炳強談青年更生：商界盼助灣區工作
鄧炳強談青年更生：商界盼助灣區工作
曾國衞：不一定要取消區會 稱無意矮化 檢討地區行政未有時間表
曾國衞：不一定要取消區會 稱無意矮化 檢討地區行政未有時間表
太白舫旁現起重船 議員：業權轉換停滯盼協助
太白舫旁現起重船 議員：業權轉換停滯盼協助
警引豁免權拒答鄒幸彤 官下周裁定可披露內容
警引豁免權拒答鄒幸彤 官下周裁定可披露內容
不反對「光城者」保釋 官：控方取態合理
不反對「光城者」保釋 官：控方取態合理
葵涌十字路密斗衝燈 8車相撞4人傷
葵涌十字路密斗衝燈 8車相撞4人傷
病人遭「開漏藥」亡 2‧27死因研訊
病人遭「開漏藥」亡 2‧27死因研訊
醫生致電通知患癌 公院隔離翁自殺亡 醫科教授：壞消息須面對面講
醫生致電通知患癌 公院隔離翁自殺亡 醫科教授：壞消息須面對面講
珠海學院校長陳致履新 稱未升格大學影響收生
珠海學院校長陳致履新 稱未升格大學影響收生
泊車爭執釀命案 退休警否認襲擊罪
泊車爭執釀命案 退休警否認襲擊罪
孫東：滿意載荷專家選拔報名人數
孫東：滿意載荷專家選拔報名人數
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】教大頒榮譽院士 神奇小子蘇樺偉：好耐無獲關注 電影令人諗起我
【Emily】教大頒榮譽院士 神奇小子蘇樺偉：好耐無獲關注 電影令人諗起我
【Emily】警來電嚇一嚇 陳皓桓獲通知一案唔起訴
【Emily】警來電嚇一嚇 陳皓桓獲通知一案唔起訴
【Emily】中大創新日展科研成果 AI睇實BB瞓覺
【Emily】中大創新日展科研成果 AI睇實BB瞓覺
【Emily】萬聖節5000萬金多寶今攪珠
【Emily】萬聖節5000萬金多寶今攪珠