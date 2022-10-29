的士小巴增夜更 盼收入回升三成 工會：夜市解禁前兜客如大海撈針 午夜即收車

現時食肆堂食至凌晨零時，酒吧則只可營業至凌晨2時，營業時間受限下，本港凌晨時分街道冷清，下周四起食肆及酒吧將不再設營業時限，夜市人流料逐漸恢復。

來往蘭桂坊旺角小巴 解禁前六七車一晚

香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華指出，以來往蘭桂坊及旺角的紅色小巴為例，酒吧只可營業至凌晨2時，2時後至清晨最多只出到六七部車，日後酒吧可通宵營業，料需求會大增，將加一倍車至十多部。他指出，數條通宵小巴線——如香港仔來回旺角、旺角至西環等，午夜12時已「水靜鵝飛」，故疫下不時提早至午夜12時收車，下周四起料會陸續視乎需求，重新延長服務時間至清晨，銅鑼灣駱克道至觀塘的小巴服務時間亦會延長。他說，各界可通宵營業後，小巴業生意額料可升五成，現時八成司機為自僱，疫下夜更收入僅500多元，冀客量回升後司機可揸多幾轉，收入增加三成。

除了小巴，的士亦是不少市民凌晨時分代步的交通工具。汽車交通運輸業總工會九龍分會副主任杜燊棠指出，扣除車租及入油費，疫情前夜更的士淨收入可達1000多元，形容疫下食肆營業時間設限後，司機在街上兜客猶如大海撈針，「個網幾大都撈唔到」，收入大跌一半至僅500多元。

杜燊棠稱，夜更一般由下午4時開始，不少司機因凌晨客少，工作至午夜12時便收工，料夜場解禁後深夜外出消遣人流會逐漸回升，生意有望增加三成，現時車租約400多元，料不會加價，因生意淡泊下夜更司機人數較疫前少一半，已是「有車無人揸」，車行盼更多人重返夜更的士。

酒吧協會：2/3會員未購世盃轉播

料吃「回頭草」

香港酒吧業協會主席錢雋永表示，四年一度世界盃為酒吧業界盛事，下周四起放寬剛好趕及今屆賽事開鑼，業界仍有約兩周準備，如增聘人手、購買賽事轉播權等。他指出，轉播費用視乎酒吧大小、電視機數目等，今年較昂貴，比2018年貴近半。他說，當局未放寬前，考慮到酒吧最多只可播賽事至凌晨2時，但酒吧又須購入所有賽事的轉播權，性價比低，協會只有約三分之一會員有購入轉播權；現可通宵營業，預計不少會員將吃「回頭草」，重新考慮購買轉播權，甚或「買多幾部電視」，訂購更多啤酒存貨應客。他冀代理商不要因政府放寬措施而突然大幅加價，體諒業界並提供優惠價。

本報昨向今屆世界盃獨家直播、收費電視營運商Now TV查詢收費、轉播查詢量有否上升，至截稿前未有回覆。

黃家和料港人已慣「早食飯早回家」

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，全港約有1.7萬多間食肆，但並非所有商戶都做夜市，料放寬措施主要惠及1000多間糖水店、潮州打冷店等，估計生意可升兩成。惟他認為不少人已習慣「早食飯早回家」，對食肆人流復常抱觀望態度。

明報記者

（新冠疫情）