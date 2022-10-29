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2022年10月29日星期六
港聞二
周二稱留力待通關 康泰資不抵債清盤 旅議會料百多間旅社將倒閉 促推「0+0」
80年代星馬泰團立口碑 馬尼拉人質事件港人痛心
稱很多同行會「捱落去」 崔定邦倡微調「0+3」
明年電價加幅會否雙位數 環境局長：仍在商討盡力壓低
高院兩官審毒案 上訴庭裁司法不公 4人表證不成立獲釋離港 判辭指主審僭越陪審團功能
非常任終審官再來港 廖柏嘉：有信心港官判案不受干預
仲裁內容少公開 廖柏嘉：跨國案件應增透明度
向外國代表介紹二十大 駐港公署：黨對實踐一國兩制有決心
任私隱案被告大狀 前私隱專員遭質疑
梧桐寨村塌枯樹 壓斃六旬村代表 投訴無果 死者自行修樹 地政：8月調查昨收報告
疑免針紙中介每張佣金300元 3人被捕
官斥恩將仇報 寶林藏屍被告囚終身
的士小巴增夜更 盼收入回升三成 工會：夜市解禁前兜客如大海撈針 午夜即收車
多一幼童染疫危殆 11天3宗
戶外燈光約章將收緊 環團憂光污染隨夜市「反彈」
理大外暴動8人囚44至56月 官：非十惡不赦「判刑不忍」
鄧炳強談青年更生：商界盼助灣區工作
曾國衞：不一定要取消區會 稱無意矮化 檢討地區行政未有時間表
太白舫旁現起重船 議員：業權轉換停滯盼協助
警引豁免權拒答鄒幸彤 官下周裁定可披露內容
不反對「光城者」保釋 官：控方取態合理
葵涌十字路密斗衝燈 8車相撞4人傷
病人遭「開漏藥」亡 2‧27死因研訊
醫生致電通知患癌 公院隔離翁自殺亡 醫科教授：壞消息須面對面講
珠海學院校長陳致履新 稱未升格大學影響收生
泊車爭執釀命案 退休警否認襲擊罪
孫東：滿意載荷專家選拔報名人數
尊子漫畫
【Emily】教大頒榮譽院士 神奇小子蘇樺偉：好耐無獲關注 電影令人諗起我
【Emily】警來電嚇一嚇 陳皓桓獲通知一案唔起訴
【Emily】中大創新日展科研成果 AI睇實BB瞓覺
【Emily】萬聖節5000萬金多寶今攪珠
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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