警引豁免權拒答鄒幸彤 官下周裁定可披露內容

3名被告分別為支聯會（已解散）前副主席鄒幸彤、常委鄧岳君及徐漢光，他們否認《港區國安法》實施細則的「沒有遵從通知規定提供資料罪」；本案另預留11月14日及12月6日續審。

控方基於PII隱去案中與支聯會相關海外組織、捐款人身分等資料，其中警方調查報告改以不同代號，代替相關組織及人物。

鄒幸彤盤問國安處署理高級警司洪毅，「人士2」在警方調查期間是否已離開支聯會，洪同意；鄒續問，「人士2」是否在2010年11月已辭任董事，另他離任時「組織2」是否仍未成立，及支聯會與「組織2」的交易金額等，控方代表署理副刑事檢控專員周天行即指出，問題涉及PII內容，或泄露組織及人物身分，洪毅亦拒絕回答。

官稱理解鄒難處 「有如猜謎」

鄒幸彤反駁，指報告內容大部分隱去，證人亦可拒絕回答，稱難以盤問及提出辯方案情，質疑難以達至公平審訊。羅官稱，理解鄒的難處，形容她如參與猜謎遊戲。辯方大律師黃俊嘉亦要求重新審視PII的內容，否則要求毋須答辯（no case to answer）。

羅官最終下令，鄒幸彤列出要求剔出PII的內容，並暫定於11月3日與控方單方面聆訊，以裁定可披露的內容。

翻查資料，這次是本案第四度就PII可披露內容單方面聆訊。洪毅於8月作供時，鄒幸彤已稱，獲披露調查報告的資料「99%被隱去」，惟羅官當時裁定已足夠公平審訊，有需要可覆核，案件繼續審訊。

【案件編號：WKCC 3633/21】

（港區國安法）