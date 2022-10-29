太白舫旁現起重船 議員：業權轉換停滯盼協助

三沙：珍寶舫殘骸已打撈

海事處回覆稱，起重船在避風塘做打撈工程，詳情需查詢船東，該處又指珍寶海鮮舫在海外註冊並已離開香港水域，無最新消息。香港仔飲食集團截稿前未回覆。三沙海事局昨在其網頁表示，責任方已基本完成珍寶海鮮舫沉船殘骸打撈清除作業。

海事處稱起重船打撈工程

facebook群組「南區之友 2.0」前日有網民發現，有起重船出現在避風塘太白海鮮舫旁，並載着太白的接駁船。本報昨午到現場，起重船已駛離，早前傾側的廚房躉船仍留海面。

陳家珮早前透露，有商家打算接手經營太白海鮮舫，她昨向本報表示，本月獲悉，經過數個月洽談，太白的業權轉換手續仍未完成，當中程序複雜，包括要處理牌照事宜，冀政府出手協助。

陳家珮認為，太白海鮮舫象徵香港漁村歷史，如有人願接手政府應予援助，例如加快處理續牌，並制定水上經濟藍圖，藉太白推廣旅遊業。她又表示，太白難得覓到白武士，政府未表態助挽留，擔心會落得如珍寶的下場拖離香港。