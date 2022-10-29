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曾國衞：不一定要取消區會 稱無意矮化 檢討地區行政未有時間表

【明報專訊】現屆區議會任期明年底屆滿，政府正檢討地區行政，政制及內地事務局長曾國衞昨到立法會交代《施政報告》措施，有議員關注區議會的未來發展。曾國衞稱無意矮化區議會，亦「不是一定要取消區議會」，但強調按照《基本法》，地區行政是非政權組織；又說檢討工作沒確定時間表，但希望可盡快。

新思維狄志遠關注區議會檢討何時展開，稱不贊成取締或矮化區議會功能，認為區議會有助地方行政；他又稱區議會是民主的一部分，希望維持區議會民選機制。商界（第三）議員嚴剛則問到，區議會職能是否需要全面檢討，以更務實的篩選機制，確保符合愛國者治港原則。

議員關注高官申報國籍

曾：現規定符愛國者治港

曾國衞回應，就區議會的職能、產生與組成辦法、區議會未來是否繼續存在、會否諮詢公眾等，已與民青局展開研究，但未有確實時間表。他稱，政府無意矮化區議會，但同時強調，區議會必須符合《基本法》的定位及愛國者原則。

工聯會黃國關注，政府會否考慮要求首長級官員申報國籍，以解決政治上雙重效忠的問題。曾國衞稱，目前公務員須宣誓或簽署聲明擁護《基本法》、效忠香港特區，基本上已符合愛國者治港原則，政府無意改變現行規定。

楊何：公務員政治中立原則無變

早前提出刪去《公務員守則》「政治中立」字眼的公務員事務局長楊何蓓茵，昨在港台《千禧年代》解釋，要求公務員政治中立的原則無變，但有意見認為現時字眼不清晰，甚至產生不同演繹，認為須講得更清楚，但具體字眼仍未敲定。

另外，立法會選委會界別的4個議席空缺於12月18日補選，政府昨宣布8名當然選委登記有效，包括新上任、分別以科技大學校長及港大醫學院長身分出任選委的葉玉如及劉澤星。其餘6人包括香港園境師學會長陳元敬、房委會委員劉詩韻、城規會成員廖凌康、大嶼山發展諮詢委員會委員劉振江、交通諮詢委員會委員黃慧敏，以及橋樑及有關建築物外觀諮詢委員會委員吳孟冬。

相關字詞﹕曾國衞 政治中立 公務員守則 地區行政

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