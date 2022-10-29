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官斥恩將仇報 寶林藏屍被告囚終身

【明報專訊】將軍澳寶林邨寶儉樓2019年發生藏屍案，無業漢殺死女友後藏屍女友寓所牀底，陪審團早前一致裁定謀殺罪成，昨在高等法院判刑。法官陳仲衡批評，事主收留被通緝的被告，被告卻長時間毒打事主，「殘忍程度從事主傷勢可見一斑」，行為屬恩將仇報。法官稱，明白被告家人為他求情，但被告殘忍殺死事主，對事主家人造成不可磨滅及補救的傷痛，被告須為行為負責，依例判處他終身監禁。

死者收留被通緝被告 遭長期毒打

被告羅偉文（現50歲），被控2019年3月17日謀殺劉莉芝（34歲）。驗屍報告指事主頭顱、四肢及身軀共有101處瘀傷擦傷，14條肋骨骨折，死因是胸部被鈍器重創，事主吸食冰毒或加速死亡。

法官指出，被告過去有10項刑事案底，他犯下本案時違反了一宗刑事恐嚇案的緩刑令，同時另涉一宗區域法院案，被告擬承認綁架等罪，將於明年3月14日在區院判刑。官稱親友在求情信中指被告本性善良、不存害人之心，說法與被告的案底迥異。

法官續稱，案發時被告正被通緝，事主讓被告居於其家，被告卻束縛事主手腳，長時間毒打無反抗能力的事主，事後更向女兒表示「監生打死死者」，法官稱「殘忍程度從傷勢可見一斑」，批評被告是「恩將仇報」。

法官稱，被告明知事主患精神病、有吸食冰毒的習慣，仍辯稱受到事主刺激而犯案，藉口難以成立，經考慮後，依例判處被告終身監禁。法官表示，事實上被告多年來無正視其冰毒毒癮，最後又指「往後人生如何渡過，可否改過自新，全是被告的選擇及表現」。

根據控方案情，被告被捕後在警誡下稱，他與事主同居於涉案單位，案發前事主精神病發大叫，誣蔑他非禮及強姦，就另案被通緝的被告不欲驚動他人，故踢打及綁事主在窗邊，被告其後發現事主疑已去世，遂將屍體放入碌架牀底，事主的女同事一度借宿，睡在下格牀。

【案件編號：HCCC 167/20】

相關字詞﹕高等法院 終身監禁 謀殺 藏屍 寶林邨

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