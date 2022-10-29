梧桐寨村塌枯樹 壓斃六旬村代表 投訴無果 死者自行修樹 地政：8月調查昨收報告

承辦商回報枯樹高風險應移除

地政：按指引應即時處理

地政總署回應稱，8月19日曾接獲1823相關求助，並指示承辦商調查，該署至昨日事發後才接獲承辦商提交的調查報告。報告指承辦商8月29日視察該樹，評定該樹高風險並建議移除。據該署指引，承辦商應即時處理。對於承辦商表現，該署極度不滿，並會採取適當行動。該署已安排樹藝師及承辦商今天到現場，包括檢視附近其他樹是否安全。對於意外發生引致死亡，該署深感難過，將檢視監管承辦商機制，並會聯絡民政事務總署及社會福利署，為死者家屬提供適切的幫助。民政事務總署未有回應。

事發地點為梧桐寨村近同慶堂後方近土地神位，平日少人路經。昨日下午約3時，死者與另外兩名村民借來電鋸及繩，希望清理較早前因打風塌下卡在離地5米高樹丫的枯萎樹幹。3人試用繩將樹幹扯下，又鋸下部分枯枝，長6.4米直徑35厘米的樹幹突然斷開塌下，擊中在地下觀察位置的事主頭部。他失平衡後腦着地昏迷，送院搶救延至4時01分不治。現場地下遺下多段樹幹，最長一段達6米，壓毁一張石椅；部分較短切口完整的樹木相信由村民鋸下。

死者兄長：政府唔做，你教我哋點？

死者兄長丘先生表示，該範圍一直有危樹塌樹問題，村民早前向地政處及民政事務處投訴，部門派員視察後稱無即時危險，「又話唔關佢事」，未有處理。丘認為政府對意外有責任，「最近發現棵樹有問題，叫政府處理，政府唔做，你教我哋點呀？唯有村民去做，就搞出人命了」。他稱，胞弟是梧桐寨村居民代表，過往有處理過小型塌樹，適逢昨日放假與村民一同鋸樹，怎料發生意外。他形容胞弟一直積極協助村民，提起今次意外不禁哽咽，「第一時間去現場睇，我細佬已經壓死咗……唉，咩都諗唔到」。他批評政府，「倒塌後壓死人，現在就話去檢查，鋸了數十棵樹、事後做，頭痛醫頭、腳痛醫腳，政府最叻，不會關心你們。」

詹志勇分析現場照片指樹已死

籲僱樹藝師 「千祈唔好自己嚟」

香港教育大學社會科學系研究講座教授詹志勇分析現場照片，指該樹樹皮嚴重脫落，木呈深啡及黑色，內部已腐爛，而且亦變乾、有裂縫，顯示該樹已無法正常吸水，相信已死去一段時間，有倒塌風險。他表示，死樹最先會落葉，其次是細木及粗樹枝，最後有可能連根拔起，故需及早處理。今次塌下大樹情况即使是樹藝師爬上鋸樹亦有風險，估計需要整棵樹拉倒。

他稱，尚未清楚大樹位置是否政府土地，如政府部門半年內有視察料已可發現問題；如位於私人土地，則需僱用樹藝師，「好似有病就要睇醫生咁，千祈唔好自己嚟」。