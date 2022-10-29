明年電價加幅會否雙位數 環境局長：仍在商討盡力壓低

謝展寰表示，受戰爭及地緣政治等影響，全球正面臨能源危機，他引述金融公司估計，稱有歐洲國家今個冬天能源支出佔家庭支出比例或高達兩成，政府需要補貼，甚至限制電價，但會同時影響商業運作。

被問會否補貼 稱如付「真實價格」鼓勵慳電

謝稱現時本港電費支出佔家庭入息中位數約2%，認為香港市民不會較歐洲人「肉痛」；又稱加價壓力主要來自燃油，天然氣價格過去一年半升一倍，煤炭價格過去兩年亦升5倍，歐洲國家因應缺乏天然氣而重新營運煤廠，但需投入大量資金。他說，本港過往一直努力「減少燒煤」，目前燒煤佔本港發電比例為四分之一，且毋須重啟煤廠，故該方面的衝擊較小。

謝展寰未正面回答政府會否提供補貼，但表示如需要市民付出「真實價格」，其實可鼓勵減電節儉，「（電費支出佔比）由2%轉到5%，市民都會覺得『好攞命』」。他鼓勵市民使用能源效益較高的電器，雖然每項如前環境局長黃錦星和天文台前台長林超英般「去到咁盡」，但仍有多個方法抵消電費上升。

世界綠色組織行政總裁余遠騁表示，煤炭價格升5倍，認為電費加價是長期影響，目前正處於過渡期，補貼「治標不治本」，認為要有方法令市民減少用電。他又稱天然氣佔本港發電比例50%，雖然增加煤炭比例可減低價格升幅壓力，但代價是環境破壞，同樣會造成經濟損失‧而核能供應亦已「攞到盡」，形容香港在能源供應上處於「倔頭路」。