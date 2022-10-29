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稱很多同行會「捱落去」 崔定邦倡微調「0+3」

【明報專訊】康泰旅行社宣告清盤，業界紛表可惜。香港旅遊促進會總幹事崔定邦唏噓，稱旅行社受疫情影響變「無底深潭」，無奈下結業，但據他所知有很多同行會「捱落去」。他稱前日放寬的社交距離措施無助旅遊業界，尤其現時來港旅客仍少，建議政府微調「0+3」，允許入境團食肆堂食及出入處所；又促訂立清晰復常路線圖及增航班數量。

褟國全指缺入境客 不少同業仍放無薪假

康泰前執行董事、第三代傳人黃進達接受有線新聞訪問表示，暫沒計劃回購康泰，他稱雖離開公司一段時間，但收到清盤消息時仍感可惜，認為疫情對整個旅遊業造成大衝擊，稱康泰陪伴很多香港人成長，希望港人繼續熱愛旅遊。

東瀛遊執行董事褟國全回應本報查詢表示，對康泰清盤「唔開心」，慨嘆1970至80年代香港經濟起飛時，康泰為港人帶來不少回億。他說本港仍未實施「0+0」，只有單向式旅遊，缺乏入境旅客，「冇理由要人喺酒店食飯」，希望放寬防疫措施速度愈快愈好。褟又表示，不少同業仍安排僱員放無薪假，東瀛遊疫情前有逾600名員工，目前有約200人，「陸續有人返緊嚟」。他稱公司上半年虧蝕，因主力發展日本團加上港人喜愛赴日，上月底放寬入境後單在10月已有50多團，按月升25%，今年截至10月下旬公司共接待約6000名客人，但仍遠低於疫前同期的約30萬人。

相關字詞﹕東瀛遊 黃進達 康泰旅行社

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