周二稱留力待通關 康泰資不抵債清盤 旅議會料百多間旅社將倒閉 促推「0+0」

【明報專訊】扎根本港逾半個世紀的康泰旅行社，本周二（26日）稱暫以「最小化成本營運，保留實力，直至全面通關為止」，不足3日，母公司昨發公告稱康泰「盈利能力受疫情影響驟減」而資不抵債，前日（27日）通過啟動康泰清盤，又披露淨資產為負6813萬人民幣。旅遊業監管局稱昨收到康泰提交有意停止經營旅行代理商業務的通知；積金局指康泰欠交3名員工強積金供款及250名員工遲供款附加費。旅遊業議會則預計或再多10%、即約百多間旅行社倒閉。
康泰早於8月宣告全線分社暫停營業。清盤消息傳出後，本報記者昨午5時半到康泰旺角分社觀察，舖內烏燈黑火，舖外貼上清盤公告，未見市民到場查詢。其間約5名工人到場，記者詢問未獲回應，其後聽到有人稱該舖位租約期滿。至於康泰官網昨仍可登入，facebook最近更新日期是10月21日。康泰發言人回覆查詢時稱「不方便回應」。
公告稱疫下盈利減 欠債6813萬人民幣
康泰旅行社母公司凱撒同盛發展股份有限公司（中國）發公告稱，由於康泰資不抵債，故通過啟動自動清盤程序，同時董事會授權經營層處理康泰旅行社破產的清算相關事宜。公告稱，康泰業務主要遍及粵港澳地區，盈利能力受疫情影響驟減，目前已不能償還到期債務，並明顯缺乏債務清償能力。
公告顯示，康泰上半年營業收入1003.55萬人民幣（下同），淨利潤為負469.27萬，截至6月30日，康泰總資產為97.27萬，淨資產為負6813.45萬。
旅遊業議會總幹事楊淑芬對結業感可惜，並對行業前景憂心，預計會再多10%旅行社倒閉，促請政府推行「0+0」及持續支援旅遊業。翻查旅議會網頁，截至2022年10月26日議會共有1671家會員旅行社。
東瀛遊發聲明表示，對屹立本港逾半個世紀的康泰旅行社結業相當痛心；又指東瀛遊其中一個創辦人曾於康泰任職，深受培育之恩，承諾優先處理康泰員工的求職申請，冀為業界挽留人才，並與同業共渡時艱。
旅監局接24查詢 消委會接兩相關投訴
旅遊業監管局回覆查詢表示，正按照《旅遊業條例》處理康泰牌照及受影響旅客，局方截至昨午接獲24宗市民查詢。外遊旅客如持有蓋上旅遊業賠償基金印花的外遊費收據，並因持牌旅行代理商倒閉而損失外遊費，可向局方申請特惠賠償，賠償金額最高為損失外遊費的90%。局方稱，今年初至今共有48間旅行代理商因牌照到期而沒有申請續期或被撤銷牌照。
積金局指康泰欠供3員工6至9月強積金
消費者委員會稱高度關注康泰旅行社清盤，前日及昨日共接獲兩宗有關康泰投訴，分別涉預訂旅行團或船票未能取回訂金。勞工處稱十分關注事件，已聯繫僱主了解。積金局亦指十分關注康泰擬啟動清盤，高度重視僱主有否拖欠強積金供款。據局方資料，康泰未為3名員工繳交涉今年6至9月不同供款期的強積金供款，以及未為約250名員工繳交7及9月由於遲供款而須繳交的附加費，總數約兩萬元。
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