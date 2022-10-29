周二稱留力待通關 康泰資不抵債清盤 旅議會料百多間旅社將倒閉 促推「0+0」

康泰早於8月宣告全線分社暫停營業。清盤消息傳出後，本報記者昨午5時半到康泰旺角分社觀察，舖內烏燈黑火，舖外貼上清盤公告，未見市民到場查詢。其間約5名工人到場，記者詢問未獲回應，其後聽到有人稱該舖位租約期滿。至於康泰官網昨仍可登入，facebook最近更新日期是10月21日。康泰發言人回覆查詢時稱「不方便回應」。

公告稱疫下盈利減 欠債6813萬人民幣

康泰旅行社母公司凱撒同盛發展股份有限公司（中國）發公告稱，由於康泰資不抵債，故通過啟動自動清盤程序，同時董事會授權經營層處理康泰旅行社破產的清算相關事宜。公告稱，康泰業務主要遍及粵港澳地區，盈利能力受疫情影響驟減，目前已不能償還到期債務，並明顯缺乏債務清償能力。

公告顯示，康泰上半年營業收入1003.55萬人民幣（下同），淨利潤為負469.27萬，截至6月30日，康泰總資產為97.27萬，淨資產為負6813.45萬。

旅遊業議會總幹事楊淑芬對結業感可惜，並對行業前景憂心，預計會再多10%旅行社倒閉，促請政府推行「0+0」及持續支援旅遊業。翻查旅議會網頁，截至2022年10月26日議會共有1671家會員旅行社。

東瀛遊發聲明表示，對屹立本港逾半個世紀的康泰旅行社結業相當痛心；又指東瀛遊其中一個創辦人曾於康泰任職，深受培育之恩，承諾優先處理康泰員工的求職申請，冀為業界挽留人才，並與同業共渡時艱。

旅監局接24查詢 消委會接兩相關投訴

旅遊業監管局回覆查詢表示，正按照《旅遊業條例》處理康泰牌照及受影響旅客，局方截至昨午接獲24宗市民查詢。外遊旅客如持有蓋上旅遊業賠償基金印花的外遊費收據，並因持牌旅行代理商倒閉而損失外遊費，可向局方申請特惠賠償，賠償金額最高為損失外遊費的90%。局方稱，今年初至今共有48間旅行代理商因牌照到期而沒有申請續期或被撤銷牌照。

積金局指康泰欠供3員工6至9月強積金

消費者委員會稱高度關注康泰旅行社清盤，前日及昨日共接獲兩宗有關康泰投訴，分別涉預訂旅行團或船票未能取回訂金。勞工處稱十分關注事件，已聯繫僱主了解。積金局亦指十分關注康泰擬啟動清盤，高度重視僱主有否拖欠強積金供款。據局方資料，康泰未為3名員工繳交涉今年6至9月不同供款期的強積金供款，以及未為約250名員工繳交7及9月由於遲供款而須繳交的附加費，總數約兩萬元。

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