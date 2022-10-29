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醫生致電通知患癌 公院隔離翁自殺亡 醫科教授：壞消息須面對面講

【明報專訊】醫管局昨日公布今年第二季一宗住院病人自殺個案，因呼吸不適及下肢水腫而入院的老翁住院期間因接觸新冠患者，被列為密切接觸者，需在隔離病格留醫，其間醫生以電話通知他患癌消息，兩日後老翁被發現頭上套有膠袋自殺身亡，局方建議加強向病人通報壞消息後的支援工作。有醫學院教授稱，醫生要面對面向病人通報突發消息或壞消息，這是醫學院考試題目，有關個案顯示醫生缺乏同理心。有病人組織認為，疫情下病人或須隔離治療，醫護未能即時掌握病人收到消息後的情緒反應，導致悲劇發生。

醫管局促加強通報壞消息後支援

醫管局在最新一期《風險通報》臚列公立醫院在今年第二季呈報5宗醫療風險警示事件及16宗重要風險事件。除上述一宗住院病人自殺個案，另有3宗手術或介入程序後遺留工具或醫療物料在病人體內的個案，以及1宗在錯誤部位施行程序的個案。此外，有16宗根據重要風險事件類別呈報的個案，包括15宗藥物事件及1宗錯誤辨識病人身分。

住院病人自殺個案中，一名老翁因呼吸急促、胸部不適和下肢水腫入院，檢查結果疑有轉移性肺癌。老翁被列為新冠密切接觸者，須轉往隔離病格，其間獲安排以血液測檢腫瘤標記（或稱「癌指數」），當值醫生其後以電話通知他患癌消息，老翁在兩日後被發現頭上套有膠袋，在牀上昏迷，經搶救後不治，而患者生前曾向家屬表達感到疼痛及難以入睡。《通報》建議，向病人通報壞消息後應主動加強溝通和支持，消除任何有可能導致自傷的物品。

教授：屬醫科考題 涉事醫生欠同理心

有醫學院教授表示，若涉及突發消息或壞消息，醫生一定要面對面告訴病人，這是醫學院的考試題目，上述個案顯示醫生缺乏同理心。關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌表示，一般而言，公立醫院會對自殺風險較高的病人「睇得實啲」，形容醫生致電告知患癌消息屬疫下「非常時期的做法」，導致醫護未能當場了解患者的情緒反應，導致悲劇發生。他建議，醫護可親身通知病人壞消息，又或在病人完成隔離後通知；若要透過電話聯絡，應盡量安撫患者。他補充，若家屬得悉病人情緒有異，可盡快通知醫護，爭取特別探訪安排等。

活體組織檢查搞錯左右鼻孔

此外，一名右鼻息肉病變的病人獲安排在耳鼻喉科診所接受活體組織檢查，惟手術當日，醫生簽署左鼻內窺鏡檢查及活檢同意書，並在內窺鏡檢查結果無異的左側鼻腔錯誤活檢，最終在病人覆診時發現出錯，病人隨後獲安排在右鼻活檢，結果為良性病變。《通報》指出，應制定程序清單、清楚列明手術性質及名字、加強工作人員和患者間的溝通等，以預防同類事件再發生。

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