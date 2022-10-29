鄧炳強談青年更生：商界盼助灣區工作

鄧炳強表示，留意到現時在囚青年的資歷（profile）跟往常不同，稱經歷2019年「黑暴」，數以百計年輕人被煽惑導致入獄，部分為學生，亦多了具大專或大學學歷的青年。鄧表示，當局已跟香港都會大學簽訂備忘錄，都大將派導師到懲教院所向在囚青年就銜接課程提供導讀，都大亦會承認在囚青年在其他院校所得的學分，並根據青年情况安排釋後銜接全日制大學課程。

鄧表示，由於青少年對國家認識不多，亦未到過內地，故受人煽惑，亦有不少年輕人希望到內地工作，因此當局在就業輔導方面與商界合作，有商界希望聘請在囚青年釋後到大灣區工作，跟以往提供基層工作不同，認為做法一舉兩得。

提23條 稱需研英國安法案新事項

政府早前修訂立法議程，今年內料不會就《基本法》23條立法。鄧表示，23條立法工作「從未停止」，但立法需面對將來的挑戰。他稱過往一年發生很多事，例如英國推出國家安全法案，當局須研究當中的新事項，加上當局亦需考慮法庭的國安案件新裁決，期望立法後能切實執行，並可應對挑戰，不能草率，以免立法後要修改。

鄧又指，當局正與內地探討接收位於落馬洲河套區的隔離設施，用作逆向隔離，但雙方仍有事項需商討，期望盡快落實。被問到保安局會否為工作設立關鍵績效指標（KPI），鄧表示保安局與其他政策局的工作不完全相同，工作未必可量化，因此指標或非數字，但仍會嘗試設指標，例如為多少青年推行國安教育。

（反修例風暴）