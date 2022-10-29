港聞

港聞二

鄧炳強談青年更生：商界盼助灣區工作

【明報專訊】《施政報告》提出協助青少年在囚人士更生，保安局長鄧炳強昨於新城電台節目《財知大道》表示，2019年不少青年被煽惑，部分青少年對國家認識不多，亦未到過內地，「人哋話『國家唔好』就信晒」，當局正與商界合作為在囚青年提供就業輔導，有商界希望聘用在囚青年至大灣區工作。

鄧炳強表示，留意到現時在囚青年的資歷（profile）跟往常不同，稱經歷2019年「黑暴」，數以百計年輕人被煽惑導致入獄，部分為學生，亦多了具大專或大學學歷的青年。鄧表示，當局已跟香港都會大學簽訂備忘錄，都大將派導師到懲教院所向在囚青年就銜接課程提供導讀，都大亦會承認在囚青年在其他院校所得的學分，並根據青年情况安排釋後銜接全日制大學課程。

鄧表示，由於青少年對國家認識不多，亦未到過內地，故受人煽惑，亦有不少年輕人希望到內地工作，因此當局在就業輔導方面與商界合作，有商界希望聘請在囚青年釋後到大灣區工作，跟以往提供基層工作不同，認為做法一舉兩得。

提23條 稱需研英國安法案新事項

政府早前修訂立法議程，今年內料不會就《基本法》23條立法。鄧表示，23條立法工作「從未停止」，但立法需面對將來的挑戰。他稱過往一年發生很多事，例如英國推出國家安全法案，當局須研究當中的新事項，加上當局亦需考慮法庭的國安案件新裁決，期望立法後能切實執行，並可應對挑戰，不能草率，以免立法後要修改。

鄧又指，當局正與內地探討接收位於落馬洲河套區的隔離設施，用作逆向隔離，但雙方仍有事項需商討，期望盡快落實。被問到保安局會否為工作設立關鍵績效指標（KPI），鄧表示保安局與其他政策局的工作不完全相同，工作未必可量化，因此指標或非數字，但仍會嘗試設指標，例如為多少青年推行國安教育。

（反修例風暴）

上 / 下一篇新聞

周二稱留力待通關 康泰資不抵債清盤 旅議會料百多間旅社將倒閉 促推「0+0」
周二稱留力待通關 康泰資不抵債清盤 旅議會料百多間旅社將倒閉 促推「0+0」
80年代星馬泰團立口碑 馬尼拉人質事件港人痛心
80年代星馬泰團立口碑 馬尼拉人質事件港人痛心
稱很多同行會「捱落去」 崔定邦倡微調「0+3」
稱很多同行會「捱落去」 崔定邦倡微調「0+3」
明年電價加幅會否雙位數 環境局長：仍在商討盡力壓低
明年電價加幅會否雙位數 環境局長：仍在商討盡力壓低
高院兩官審毒案 上訴庭裁司法不公 4人表證不成立獲釋離港 判辭指主審僭越陪審團功能
高院兩官審毒案 上訴庭裁司法不公 4人表證不成立獲釋離港 判辭指主審僭越陪審團功能
非常任終審官再來港 廖柏嘉：有信心港官判案不受干預
非常任終審官再來港 廖柏嘉：有信心港官判案不受干預
仲裁內容少公開 廖柏嘉：跨國案件應增透明度
仲裁內容少公開 廖柏嘉：跨國案件應增透明度
向外國代表介紹二十大 駐港公署：黨對實踐一國兩制有決心
向外國代表介紹二十大 駐港公署：黨對實踐一國兩制有決心
任私隱案被告大狀 前私隱專員遭質疑
任私隱案被告大狀 前私隱專員遭質疑
梧桐寨村塌枯樹 壓斃六旬村代表 投訴無果 死者自行修樹 地政：8月調查昨收報告
梧桐寨村塌枯樹 壓斃六旬村代表 投訴無果 死者自行修樹 地政：8月調查昨收報告
疑免針紙中介每張佣金300元 3人被捕
疑免針紙中介每張佣金300元 3人被捕
官斥恩將仇報 寶林藏屍被告囚終身
官斥恩將仇報 寶林藏屍被告囚終身
的士小巴增夜更 盼收入回升三成 工會：夜市解禁前兜客如大海撈針 午夜即收車
的士小巴增夜更 盼收入回升三成 工會：夜市解禁前兜客如大海撈針 午夜即收車
多一幼童染疫危殆 11天3宗
多一幼童染疫危殆 11天3宗
戶外燈光約章將收緊 環團憂光污染隨夜市「反彈」
戶外燈光約章將收緊 環團憂光污染隨夜市「反彈」
理大外暴動8人囚44至56月 官：非十惡不赦「判刑不忍」
理大外暴動8人囚44至56月 官：非十惡不赦「判刑不忍」
曾國衞：不一定要取消區會 稱無意矮化 檢討地區行政未有時間表
曾國衞：不一定要取消區會 稱無意矮化 檢討地區行政未有時間表
太白舫旁現起重船 議員：業權轉換停滯盼協助
太白舫旁現起重船 議員：業權轉換停滯盼協助
警引豁免權拒答鄒幸彤 官下周裁定可披露內容
警引豁免權拒答鄒幸彤 官下周裁定可披露內容
不反對「光城者」保釋 官：控方取態合理
不反對「光城者」保釋 官：控方取態合理
葵涌十字路密斗衝燈 8車相撞4人傷
葵涌十字路密斗衝燈 8車相撞4人傷
病人遭「開漏藥」亡 2‧27死因研訊
病人遭「開漏藥」亡 2‧27死因研訊
醫生致電通知患癌 公院隔離翁自殺亡 醫科教授：壞消息須面對面講
醫生致電通知患癌 公院隔離翁自殺亡 醫科教授：壞消息須面對面講
珠海學院校長陳致履新 稱未升格大學影響收生
珠海學院校長陳致履新 稱未升格大學影響收生
泊車爭執釀命案 退休警否認襲擊罪
泊車爭執釀命案 退休警否認襲擊罪
孫東：滿意載荷專家選拔報名人數
孫東：滿意載荷專家選拔報名人數
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】教大頒榮譽院士 神奇小子蘇樺偉：好耐無獲關注 電影令人諗起我
【Emily】教大頒榮譽院士 神奇小子蘇樺偉：好耐無獲關注 電影令人諗起我
【Emily】警來電嚇一嚇 陳皓桓獲通知一案唔起訴
【Emily】警來電嚇一嚇 陳皓桓獲通知一案唔起訴
【Emily】中大創新日展科研成果 AI睇實BB瞓覺
【Emily】中大創新日展科研成果 AI睇實BB瞓覺
【Emily】萬聖節5000萬金多寶今攪珠
【Emily】萬聖節5000萬金多寶今攪珠