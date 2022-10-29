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理大外暴動8人囚44至56月 官：非十惡不赦「判刑不忍」

【明報專訊】2019年11月18日警方圍堵理大，8人包括YouTuber易卓邦涉油麻地暴動案昨日在區院判刑。法官練錦鴻形容，案發現場源源不絕的燃燒彈恍如「地獄圖」，為社會事件中最大型、最激烈暴力場面，可謂「高潮」，亦對社會大眾心理「挖出一個極大傷口」。練官稱，大部分被告年輕初犯，非十惡不赦，判監令社會有所損失，他們在受壓迫環境下犯案，判刑時感困難甚至不忍，但仍須判囚反映刑責，減刑後判處8人監禁44至56個月。

暴動罪成8人為女學生張永尚（現年21歲，下同）、女學生林阡晴（26歲）、學生廖康良（22歲）、公司經理李屏樂（63歲）、商人易卓邦（28歲）、無業的李家維（26歲）、潘永杰（22歲）及送貨員區海峰（23歲）。廖康良另被裁定「管有攻擊性武器或工具意圖作非法用途」罪成，李屏樂被裁定「在公眾地方管有攻擊性武器」罪成。

稱受壓迫環境下犯案

燃彈源源不絕如「地獄圖」

法官練錦鴻判刑時表示，本案並非即興發生，數天前有人呼籲營救理大，示威者沿着事發的加士居道和彌敦道，可到校園救被困人士及阻止警方執法，雖然未必有如軍隊部署，但有一定安排，估計示威者有近千人。案發時有人投擲源源不絕的燃燒彈，恍如「地獄圖」，無人受傷只因警方具裝備和訓練；事件癱瘓九龍心臟地帶，造成經濟損失，有損本港安全法治形象，導致社會兩極分化。

YouTuber易卓邦囚50月

官：他應是社會棟樑

練官稱，對年輕初犯被告判刑時感困難，但被告已是成人，須判囚反映刑責，除了區海峰，以60個月為其餘被告量刑起點；其中易卓邦畢業於中大法律系，他曾在律師樓短期實習，及後在製作公司拍攝網上短片，他表示後悔及非崇尚暴力，社會賢達等為他撰寫求情信，稱他有抱負和活力，且常做義工。練官對他判刑深感不安，稱他應是社會棟樑和接班人，惟不可縱容違法破壞社會，判他監禁50個月。

至於中大生潘永杰，練官稱他品學兼優，是對社會有貢獻的精英，考慮到師長為他求情，判監48個月。

六旬漢盼盡快出獄照顧癌妻

練官續指，當時社會風氣「狂歡」及有情誼連繫，或令智商中下、需接受精神治療的廖康良參與社運；李家維因好奇驅使到場，可能入世未深；攜帶雷射筆旁觀的李屏樂參與程度低，他期望盡快出獄照顧患癌妻子，但他在場挑釁是火上澆油，讓示威者感其道不孤，上述3人同被判監50個月。

掟燃彈、抵抗警 認罪青年囚44月

至於另外3名被告，張永尚逃離時被截獲，林阡晴攜急救用品到場，兩人被判囚56個月。被指投擲汽油彈、抵抗警員的區海峰，量刑起點上調至66個月，因認罪獲減刑，被判監44個月。

同案學生黃銘昊（18歲）承認暴動罪，被判入勞教中心；清潔工人朱偉雄（42歲）則被裁定暴動罪不成立。

【案件編號：DCCC 636/20】

（反修例風暴）

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