警重設招募中心 可即場面試

警務處長蕭澤頤、副處長（管理）周一鳴、輔警總監楊祖賜昨日主持中心開幕禮，蕭表示，為方便市民投考，警隊早於1970及1980年代於金鐘、屯門、沙田、尖沙嘴及旺角設5間警察招募中心，其後為有效運用資源逐一關閉，最後於2004年關閉的中心位於金鐘，是他當年報名投考之處。

蕭澤頤表示，新招募中心將以較輕鬆、新派及貼近年輕人的風格，吸引更多市民，中心除了方便投考者也肩負使命，增加與社會大眾的接觸，讓市民了解警隊工作，呼籲有志者加入警隊。

位於灣仔警總警政大樓一樓的警察招募中心，逢周二至六朝上午11時至晚上8時、周日及公眾假期上午11時至下午5時開放，周一及部分公眾假期休息。中心會為市民提供即場面試、預約筆試或面試日期、視力及手握力測試，也提供VR虛擬實境射擊體驗。中心將定期為有興趣團體或學校舉辦招募講座和警察專題展覽。

警方發言人表示，警隊將繼續加強招募宣傳，包括繼續舉辦「警察招募‧體驗日」及出動流動宣傳車「警察招募號」與有志投考者交流。