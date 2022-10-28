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屯院除鏽劑倒雨渠 疑存量過多避巡查

【明報專訊】醫管局轄下屯門醫院蝴蝶灣洗衣房被揭有員工將化學品倒進雨水渠，以及化學品庫存紀錄異常。本報得悉，事件涉及5類化學品，懷疑因化學品存量過多並超出法例限制，有人將其中4類倒入雨水渠，當中兩類有腐蝕成分，餘下一類則涉庫存紀錄異常。據悉，包括環保署及勞工處等多個部門，近日先後到洗衣房調查，警方表示案件暫列「盜竊」，暫無人被捕。學者指出，涉事化學品會令水的酸鹼度降低，對大自然生態有負面影響，強調應按法例規定處理。

明報記者 陳亦瀅

據本報接獲消息，原來的洗衣化學品供應商會於每星期向洗衣房供貨兩次，但採購員和洗衣房管理層疑經常預計錯誤，導致存量過多，其中有除鏽作用的「Rustgo」和洗衣梘液「Force Laundry Detergent」有腐蝕性， 屬《危險品條例》內的危險品，有貯存限制。據悉，有人疑因化學品存量過多，為避過巡查，曾要求員工將部分化學品直接倒入雨水渠，在今年8至9月便曾5次要求員工傾倒化學品。

消息：傾倒逾百支 本月又現逾90支

消息人士稱，倉庫內原有逾百支未開封的「Rustgo」，屬2019年8月生產，但在員工將所有未開封「Rustgo」傾倒後，本月中發現倉內又出現逾90支「Rustgo」，為今年9月生產的批次；消息人士質疑該批化學品的來源，擔心是否符合規定，甚至是否涉及公帑。

本報取到一份洗衣房《部門常用化學品資料表》，顯示在使用這些化學品時需做足基本安全預防措施，包括戴上安全眼罩、手套、防化圍裙及面盾。惟從員工傾倒化學品的照片所見，員工無做足要求，最多只戴上手套，甚至有人徒手將「Rustgo」倒進污水池。翻查美國生產商提供的安全指引，「Rustgo」成分包括氫氟酸（Hydrofluoric Acid），屬本港《危險品條例》第八類危險品，使用時要戴保護裝備，需將液體和其包裝以化學廢物形式收集及按法例處理。

專家：可致海底重金屬釋出 灼傷生物

本報記者曾到洗衣房附近視察，該處位於蝴蝶灣工業區，附近有不少回收公司，步行約20分鐘可達蝴蝶灣泳灘和公園。城大海洋污染國家重點實驗室主任梁美儀向本報稱，涉事部分化學品含濃酸，倒進雨水渠會令水的酸鹼度降低，導致重金屬從海底泥釋出，會令「混合區」內的生物灼傷，對大自然有短暫負面影響。

梁續指，雨水渠可分為先經河流通往大海和直通大海，化學品被倒進雨水渠後，在下游會被水稀釋，如稀釋度足夠，相信對附近環境影響不大，但實際需視乎涉事化學品濃度和分量。他指涉事化學品分別有酸性和鹼性，如兩類化學品同時倒進渠內，會產生熱能。他強調不應將化學品直接倒入雨水渠，做法屬違法，不單令人類吸入化學物質，亦會影響生態系統。

報案指員工取走除銹劑 警列盜竊

警方表示，屯門警署本月19日接獲一名女子報案，指懷疑有員工於浩洋街一洗衣場內取走數瓶除鏽清潔劑。案件暫列「盜竊」，交屯門警區刑事調查隊第三隊跟進調查，暫無人被捕。

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