呷醋斬死雀友 六旬漢裁謀殺

官：反映陪審拒納「挑釁」說

被告盧禮秋（67歲）被控於2019年10月18日謀殺事主周仕清（54歲）。控方於被告罪成後透露，被告曾有逾期居留、賭博及襲擊致造成身體傷害的案底。

張官引述案情稱，被告與女子「阿娟」於2017年認識，後發展親密關係。案發地點為阿娟租用的元朗單位，被告、事主及阿娟等人不時相約在單位打麻將。當日阿娟前往澳門，其他人在單位打牌，被告突從廚房取出菜刀，從後斬向事主頸和頭，即使事主爬向窗口並以雙手護頭，證據顯示被告仍向事主施襲。被告其後自行報警自首。

被告承認自己導致事主死亡，但重申只是誤殺，無意殺死事主；又稱事主三度挑釁他，包括他被事主揑頸、事主用刀指向他的喉嚨及頸部、以及用鐵枝打他。被告稱，當日他表示無錢，拒絕打麻將，事主提出借錢，他認為遭挑釁才犯案。法醫解剖報告指出，事主因多處刀傷而死，頭頸驗出12處刀傷，其中4處傷口導致臚骨斷裂，兩隻手指被斬斷。

被告在警誡會面中稱，「佢（事主）之前想追我女朋友，曾經嘈過交，我今日見番佢，愈諗愈嬲」。

【案件編號：HCCC 140/21】