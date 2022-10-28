消防研人形辨識AI 睇相尋人助山嶺搜救

每年的攀山拯救事故中，有超過10宗事主位置並不確定，消防除了地面搜索或召喚飛行服務隊協助高空搜索，更會出動無人機在主要山徑等位置拍攝多角度的高清相片，以助了解山嶺環境。消防處高級土地測量師（資訊科技管理組）王正琪指出，無人機在1公里乘1公里的搜索範圍會拍下1500張照片，消防用肉眼檢視照片需要約8小時，加上人形物體細小，檢查或有遺漏。

肉眼易遺漏 軟件檢視省時75%

消防今年8月透過本地初創公司設計AI圖像分析軟件，軟件可在短時間協助分析大量相片，並分辨相中疑似人形物體，提升救援效率。王提到，以處理2000萬像素的相片為例，軟件僅需約5秒，檢視1500張照片只需兩小時。

該軟件使用深度學習模型，利用無人機的相片訓練，令演算法分辨相片中疑似人形物體。程式會自動將相片分割成多個小格，根據小格中像素的顏色、外形、環境對比等判斷當中有否疑似人形物體，例如四肢、被植物遮蓋的一半身軀。系統只有人形識別，並無人臉辨識功能。

試用65%準 消防：「寧濫勿缺」會覆檢

有關軟件現時處於試用階段，準確性約65%。助理消防區長（特勤支援隊）王德輝表示，現階段軟件或出現錯判，但強調「寧濫勿缺」，相關相片會交由搜救人員逐一檢視把關，如懷疑有失蹤者，無人機可再低飛並以鏡頭放大目標檢視，並派員到場搜索。

擬全港拍照供AI訓練 冀研熱成像分析

無人機入黑拍攝的影像會呈漆黑一片，降低軟件辨識度及準確度。王德輝指出，消防主要在日間收集大量相片，其後在夜間用軟件分析確認目標位置，以規劃翌日的搜救行動。他補充，消防將到全港各區拍攝碎石、草坡等相片以供軟件訓練，加大其數據庫，並希望將來發展熱成像照片分析技術，協助尋找被草叢遮蓋者的位置。

現時消防處共有21部無人機，11部供前線使用，利用5G串流技術，即時播放現場影像交由搜救人員部署。無人機採用「一鍵仿地飛行技術」，消防員只需按鍵，無人機就會根據航線到指定地方拍照，其後自行折返。另外，《小型無人機令》今年6月1日起實施，法例下無人機須全程在駕駛者視線範圍內；消防向民航處取得豁免，可執行超視域飛行。