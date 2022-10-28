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詩詞賽頒獎禮上月辦 雙年獎「因疫」叫停

【明報專訊】第16屆香港中文文學雙年獎原定去年11月公布結果，新詩組獎項疑因獲選作品遭當局取消資格（DQ）而「從缺」，公共圖書館延後近一年至本月公布結果。翻查往年政府新聞稿，雙年獎頒獎禮一般在公布結果的同月舉行，但據本報了解，今年將「因疫情」不舉辦頒獎禮。惟本報發現，9月底時中央圖書館有舉行「第32屆全港詩詞創作比賽」頒獎禮，得獎者連評審等至少20多人出席。小說組得獎者、香港作家張婉雯質疑，若辦頒獎禮署方需直接面對公眾，但署方或「唔識應付」，以疫情為由拒辦是「雙重標準」。

得獎者批雙重標準 盼公開評審摘要

本報昨再以市民身分致電公共圖書館推廣活動組，對方稱因疫情不會舉辦雙年獎頒獎禮。本報昨向康文署查詢頒獎禮安排，署方稱得獎者已獲通知有關領獎安排，得獎名單已於網上公布。張婉雯稱收到康文署書面通知獲獎，信中提及因疫情不舉辦頒獎禮，獎項安排將「稍後通知」，但至今未收到通知。

張婉雯稱，今屆有得獎作品疑DQ，她作為得獎者「無特別開心」甚至「傷心」；若獎項公信力受損，在創作者心中的重要程度亦下跌。她稱較重視頒獎禮為首度公開評審摘要的場合，盼署方承諾日後公開有關資料。

楊潤雄：倘非危害國家 寫不到危國物

文化體育及旅遊局長楊潤雄昨在商台《在晴朗的一天出發》稱，康文署對獎項有最終決定，署方收到評審建議後會「整體考慮做決定」。楊不認為文學創作與國家安全有衝突，「理論上你唔係危害國家，你唔會寫到啲嘢出嚟係危害國家」。

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