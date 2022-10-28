睽違4年單車節12月復辦 參賽者須3針藍碼

6項目明起報名 名額3000

彭耀佳說，今年單車節為第五波疫情以來本港最大型戶外體育盛事，相信反應會相當熱烈。香港單車節明天（29日）上午10時起接受公眾網上報名，活動名額暫約3000人。今屆設6個單車項目（見表），當中「50公里組」路線覆蓋「三隧三橋」，將途經長青隧道、青馬大橋、汀九橋等。大會表示，所有「50公里組」及「30公里組」參加者，須於下月19日及20日參加及通過單車技術評核，包括體能及集體起步測試，以及窄路掉頭測試。

七欖下月開賽 門票餘1500

另一國際體育盛事「國際七人欖球賽」下月4至6日在香港大球場舉行，香港欖球總會昨日表示，將會逾3萬名球迷入場見證賽事開鑼，當中包括在本港已售出的逾2.5萬張門票，以及從全港學校招募約6000多名學童入場。至於尚餘的1500張公眾門票將繼續透過售票平台發售。

欖總行政總裁麥偉彬（Robbie McRobbie）稱，對海外球迷而言，尤其是來自英國、澳洲、新西蘭和北美洲的長途旅客，本港放寬入境隔離政策為遲來消息，但引述海外球迷指會約定明年4月入場觀賞國際七人欖球其他系列賽程。