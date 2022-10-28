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睽違4年單車節12月復辦 參賽者須3針藍碼

【明報專訊】「新鴻基地產香港單車節」闊別4年，香港旅遊發展局宣布12月18日舉行。大會規定所有參加者包括染疫康復者，均須符合大會防疫要求，包括完成接種3針疫苗及持疫苗通行證「藍碼」，活動前48小時內須取得核酸檢測陰性結果，活動當日亦須做快測。旅發局主席彭耀佳解釋，相關防疫規定為平衡感染風險而制定，表示活動參與人數較多，而參賽者在比賽期間不用戴口罩，或增加感染風險，故防疫要求會較高，又指海外參加者亦須符合防疫要求方可參加活動。

6項目明起報名 名額3000

彭耀佳說，今年單車節為第五波疫情以來本港最大型戶外體育盛事，相信反應會相當熱烈。香港單車節明天（29日）上午10時起接受公眾網上報名，活動名額暫約3000人。今屆設6個單車項目（見表），當中「50公里組」路線覆蓋「三隧三橋」，將途經長青隧道、青馬大橋、汀九橋等。大會表示，所有「50公里組」及「30公里組」參加者，須於下月19日及20日參加及通過單車技術評核，包括體能及集體起步測試，以及窄路掉頭測試。

七欖下月開賽 門票餘1500

另一國際體育盛事「國際七人欖球賽」下月4至6日在香港大球場舉行，香港欖球總會昨日表示，將會逾3萬名球迷入場見證賽事開鑼，當中包括在本港已售出的逾2.5萬張門票，以及從全港學校招募約6000多名學童入場。至於尚餘的1500張公眾門票將繼續透過售票平台發售。

欖總行政總裁麥偉彬（Robbie McRobbie）稱，對海外球迷而言，尤其是來自英國、澳洲、新西蘭和北美洲的長途旅客，本港放寬入境隔離政策為遲來消息，但引述海外球迷指會約定明年4月入場觀賞國際七人欖球其他系列賽程。

相關字詞﹕香港旅遊發展局 單車節 新冠疫苗

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