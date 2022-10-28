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屯公逆線3公里撞兩車 五旬女司機涉狂亂駕駛被捕

【明報專訊】一輛私家車昨早駛經西九龍走廊被警方截查時逃走，逆線行走3公里至屯門公路撞兩車始停下。女司機因狂亂駕駛等罪被捕，早前涉販毒及行使虛假文書案件被法庭通緝。

昨（27日）11時許，警方於西九龍走廊公路巡邏，至南昌邨時自動車牌識別系統偵測到一輛私家車行車證過期，隨即要求司機停車，對方未聽從指示，高速往新界方向逃去。

車牌識別行車證過期逃捕

揭司機涉販毒等罪遭通緝

警員尾隨追截，調派衝鋒隊等人員協助。涉案私家車沿西九龍走廊經荃灣道等逃至象鼻山路，行駛約9公里突然於公路上掉頭，逆線沿屯門公路往九龍方向行駛3.1公里，最後於油柑頭濾水廠附近與兩部車輛相撞。

白色私家車先捱撞剷上左邊石壆，另一輛沿中線行駛的深色私家車亦被撞到。52歲涉狂亂駕駛的劉姓女司機頭及下身受傷，捱撞的33歲姓賀及53歲姓黃兩車司機同受傷，消防救出被困車內的賀男及劉女，三人同清醒送院治理。

荃灣警區重案組第二隊接手調查，緝毒犬調查車上並無發現毒品。警方正聯絡涉事車主協助調查，初步相信並非失車。據了解，駕駛警車的警員曾受嚴格駕駛訓練，經風險評估後，決定在安全情况下追逐涉案車輛，途中有響警號、閃燈及廣播。

涉案女司機早前因涉販毒及行使虛假文書被法庭通緝，警方經調查以涉嫌無牌駕駛、無第三保、駕駛未獲發牌車輛、狂亂駕駛、違反法庭保釋條件及拒絕提供血液樣本等罪拘捕女司機。警方不排除有人在酒精或藥物影響下瘋狂駕駛。

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