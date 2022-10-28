首宗旁聽違煽動 女被告求情：對六四有強烈情緒

案發於今年1月4日，前支聯會主席鄒幸彤被判煽惑去年的六四集會罪成，鄒求情時讀出六四死難者名字及死因，兩度被裁判官陳慧敏打斷，要求警方摘下庭上拍掌者姓名，兩被告隨即起身批評陳官。

趙被指患肺積水望緩刑

彭自辯：歷史將判我無罪

辯方求情稱，本案源於庭上關於六四事件的陳述，望法庭考慮「上一輩（對六四）有好強烈睇法」，令被告趙美英一時衝動發言不足一分鐘，不涉煽暴亦無文字紀錄，庭內只約100人，影響力微；被告前年確診肺炎，有肺積水，亦正輪候手術，望法庭考慮緩刑。

沒有律師代表的彭滿圓則親自陳情，稱表面上是控方勝出，但從守護良知、捍衛人權而言，卻是他得勝；彭稱坦白承認拍掌及發言以及在頻道指出法官的錯而犯案，是「戰勝了恐懼的自由，守護了良知和正義」，又稱，「究竟是誰煽動了誰？誰才是煽動者？歷史將宣判我無罪」，他會欣然接受任何判刑，不會求情。