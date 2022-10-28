旁聽罵法官煽動罪成 牧師不求情判囚12月

報稱牧師的彭滿圓（59歲）及無業的趙美英（68歲）同被控於今年1月4日，在西九龍法院第三庭發表煽動文字；彭另被控前年11月17日至今年2月16日，透過YouTube頻道「牧師和你顛」，作出具煽動意圖的作為。

官信警員錄音中認出身分

女被告罵「亂咁判」囚3月

鄭官總結案情，指案發時有人在庭上拍掌，主審裁判官陳慧敏兩度警告後，彭滿圓站起承認曾拍掌，指摘陳官「良知呀，你跌咗」。辯方曾爭議錄音中的女聲並非趙美英，鄭官認為警員劉少文已準確從法庭錄音後辨認出趙，接納趙曾批評陳官「亂咁判」、「過分呀」等。

官指兩人公然批評法官

「必然是意圖引起憎恨司法」

鄭官續稱，陳官當時裁定鄒幸彤罪成，案件顯然受社會關注，陳官禁止鄒發表政治宣言，下令警方記錄干擾法庭程序者姓名，做法「合理合法」，與彭口中的「良知」無關，指彭並非為指正裁判官，而是公然貶低；趙則在陳官兩度警告後，仍批評陳官不依法、司法不公，絕非一時失言或宣泄情緒。兩人公然批評裁判官，必定是意圖引起對司法的憎恨及藐視，故裁定罪成。

牧師網片批評驅逐戴黃口罩者

官斥偏頗 非為矯正法官錯誤

量刑方面，鄭官批評兩人肆無忌憚攻擊裁判官，影響法庭程序，案發時間雖短，兩人亦無預謀犯案，但考慮當日正審理受社會關注案件，須處以阻嚇刑罰，故判兩人囚3個月。

彭滿圓另被控作出具煽動意圖作為罪，涉及在YouTube頻道發布的8條片，鄭官認為未能肯定其中兩條是否煽動片段，包括一條與初選47案相關，被告批評保釋聆訊延至深夜，情况「仲衰過第三世界」。鄭官指部分內容具貶意，但亦同意聆訊直至深夜時分，情况罕有，被告雖批評法庭，但未至於引起對司法的憎恨。

至於另外6條片，涉及彭評論有法官逐戴黃口罩的旁聽者出庭、陳官「威嚇」拍掌者等。鄭官批評內容偏頗，詆譭司法人員，而彭有博士學歷，人生閱歷豐富，肯定知道可循既有程序投訴法官，相信他非意圖矯正法官錯誤，而是要引起對司法的憎恨及慫使他人不服從合法命令，裁定他罪成；考慮其行為「嚴重衝擊法治，貶低司法人員公信力」，可能令公眾對司法人員產生偏見，判囚10個月，與煽動文字罪部分刑期同期執行，總刑期12個月。

【案件編號：WKCC 928/22】