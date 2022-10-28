64歲白衣人囚4年3月 官：高齡入獄恩恤減刑

飛天南4人申上訴 5月處理

2019年7．21案至今多人被起訴，涉及8名「白衣人」的案件有7人被定罪判囚3年半至7年。根據司法機構網頁，「飛天南」吳偉南、鄧懷琛、鄧英斌及蔡立基將提上訴，排期明年5月11日處理上訴許可申請，律政司亦會就同案王志榮的無罪裁決上訴。另一被控暴動的「白衣人」被告鄧嘉民，將於明年1月再訊。

指被告積極參與 但非主導角色

昨日移師西九龍裁判法院判刑的被告為程偉明（現年64歲）。暫委法官王興偉引述辯方求情稱，被告任職裝修散工，近年長居內地，有工作才回港，他有10項刑事定罪紀錄，包括傷人等，除了藏有攻擊性武器，其餘案底發生在20至30年前。

法官判刑時指出，暴動發生於晚上10時40分至11時14分，首階段有十數名白衣人進入港鐵元朗站，以藤條襲擊付費區內的黑衣人。第二階段有數十名白衣人在大堂與閘內黑衣人對罵、互擲水樽，黑衣人以水喉噴水，加劇雙方對峙，百名白衣人衝上月台追打黑衣人。在第三階段，白衣人進入車廂恐嚇市民，持續至列車駛離月台。

藤條施襲 示意同伙去月台

法官續指，閉路電視片段可見，被告在元朗站逗留約8至10分鐘後離開，僅參與第二階段暴動，曾以藤條襲擊他人，準備離開之際向其他白衣人招手，示意他們向月台進發，明顯有積極參與，但非主導角色，就如辯方的「幽默」說法，被告是「遲到早退的一員」。

法官又稱，當日萬幸大部分傷者傷勢不嚴重，「話雖如此，事件對社會造成的震撼，從當時的嘩然輿論可見一斑」，進一步撕裂不同政見的人士及團體，考慮到被告的參與程度及角色，分別以監禁4年半及兩年作為暴動及串謀傷人罪量刑。

法官指，辯方抗辯焦點集中，僅爭議被告是否在場，他形容為「十分負責的抗辯態度」，加上被告以64歲高齡鋃璫入獄，給予3個月恩恤寬減，而兩罪所涉時間地點有密切關連，下令兩罪同期執行。

【案件編號：DCCC 5/22】

（反修例風暴）