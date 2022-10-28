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控方指需就黎智英勾結案作供 周達權案獲准延至3月訊

【明報專訊】壹傳媒集團創辦人黎智英和前行政總監黃偉強涉違反科技園租契案，周二（25日）被裁定欺詐罪成。同案另一被告、集團營運總裁兼財務總裁周達權（圖）早前以控方特赦證人作供，昨日於區院應訊。控方透露，豁免起訴周的條件是他須在欺詐案及另一宗勾結外國勢力案作供，意味他將兩度出庭指證黎智英。法官陳廣池形容，周達權擔任控方證人是「明智之舉」，相信他承受不少壓力，「人在江湖，身不由己」。

官讚指證「明智」 保釋金減半

控方甫開庭指出，根據豁免起訴書內容，周達權須在兩宗案件替控方作證，包括上述欺詐案，以及今年12月將於高院開審、涉及黎智英和3間公司的勾結外國勢力案。控方與代表周的辯方大律師商討，雙方同意將周的案件押後至明年4月，以待勾結外國勢力案審結。

在陳官提問下，控方稱兩案審結後傾向不起訴周達權。陳官關注周在欺詐案「角色」已完，若等另案審完，長期押後或對他不公，「講得唔好聽，萬一第三單案又嚟，喺2025年，佢咪要再等？」陳官提及欺詐案案情，指周達權前年5月離開「力高顧問」，6月將所持股份轉予Mark Simon，8月被捕，顯示他早「聞到𤓓味」。控方最終同意縮短押後時間，陳官將周案押後至3月13日，待勾結外國勢力案審結，其間周的保釋金由20萬元減至10萬元。

另外，就黎智英欺詐罪成，美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）當地時間周三（26日）出稿譴責判決，形容控罪「虛假」（spurious）。美方指該案不涉國安法，卻按國安法採取嚴格法律程序處理，認為這顯示中方違反《中英聯合聲明》關於維護香港高度自治的承諾，指扼殺新聞自由會損害香港作為金融中心的聲譽。

美國務院指黎智英控罪「虛假」

港澳辦中聯辦港府發聲明譴責

港府昨日發聲明「強烈反對」美方指控，指執法部門一直根據證據及依照法律執法，港府亦堅定維護市民新聞和言論自由，批評外國政客無視法庭裁決理據，純粹因結果不符政治利益而對裁決作偏頗言論，更顯他們「唯我獨尊」和「目無法紀」。

國務院港澳辦發言人指，美國國務院的聲明是罔顧事實、顛倒黑白，妄圖破壞香港法治、干涉中國內政，對此予以强烈譴責。中聯辦亦發表聲明，指美國國務院針對特區法院依法審理有關欺詐案說三道四，妄圖干擾特區正當司法程序，為反中亂港分子撐腰張目，對此表示強烈譴責和堅決反對。

【案件編號：DCCC156/22】

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