港聞

港聞二

將訪東南亞尋合作 冀港服務如「美食中心」

【明報專訊】新一份《施政報告》中有關律政司工作重點，包括推廣本港法律及爭議解決服務，以及出訪東南亞國家交流和探討合作。律政司長林定國表示，本港和東南亞國家關係愈趨緊密，政府有意作新嘗試、尋求新合作機會，但強調絕非拒絕到訪西方國家，如有機會，他仍會到訪同樣實行普通法的國家，以鞏固關係。林期望本港提供多元化法律服務予商家和市民，恍如「美食中心」讓人選擇。

《施政報告》提出，律政司明年起將出訪東盟成員國（東盟包括新加坡、緬甸、越南、柬埔寨等10國）、東南亞、中東及非洲國家。林定國解釋，由於本港以往較少和中東及非洲等地合作，政府有意作新嘗試尋求合作，吸引更多國際法律及爭議解決服務機構落戶本港。

非拒訪西方 有機會將「說好故事」

至於與西方國家的聯繫，林定國稱本港有西方國家商界代表，他不一定要到當地，但若能安排行程，亦會到普通法國家「說好香港故事」，不會放棄任何合理機會宣講及溝通。

推展法治教育 制服團隊任培訓者

林定國表示，希望本港進一步發展法律服務，提供多元化資源和調解等服務予商家和市民，恍如「美食中心」設有高級餐廳及平民化雲吞麵，各適其適。林又指出，另一重點工作為深化粵港澳大灣區內法律實務接軌，以及推廣線上調解平台，今年底會成立專責小組，聚焦研究和推進兩地法律實務接軌的措施。

此外，加強法治教育亦是重點措施，律政司將成立「法治教育督導委員會」，由林定國領導，並會推展「法治教育領袖培訓計劃」，由制服團隊等人士擔當「培訓者」，向大眾推廣法治教育。林舉例稱，法治概念包括沒有人位於法律之上，政府和市民均須遵從法律。他又提到下月「香港法律周2022」將舉辦論壇等活動，討論法律科技應用及法律與藝術關係。

相關字詞﹕司法覆核 林定國 免針紙

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