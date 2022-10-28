修例賦權廢免針紙 林：判決不代表政府先前做法有問題

免針紙事件引起連串風波，林定國表示明白公眾關心，重申政府是遵從法治原則處理。他稱，有問題的免針紙對公眾健康構成風險，坊間不少免針紙期限為11月，形容生效多一日會提高風險。他表示，法庭不認同政府說法並裁定敗訴，但面對前所未見的新冠疫情，政府需採取最符合公眾利益的選項，以盡快、果斷及具確定性的原則處理問題，遂以「先訂立後審議」方式修例，認為做法無疑最符合上述原則。

林定國認為，法庭就法律問題判決，指出法律有不足之處，並非罕見，不代表政府先前的決定有問題。他形容訴訟期間經常出現預計不到的法律問題，「邊有人預計到針紙（免針紙）有問題？諗都無諗過」。政府其後依從第599章立法原意修例，完全符合法治原則，不是「新鮮」事。

坊間擬再上訴 林：糾纏法律程序

對於坊間有討論擬就政府修例提出上訴，林指出，經過修例，目前白紙黑字明確賦權醫衛局長廢除免針紙，當初法庭考慮的議題不再存在及失去實質意義，已變成學術問題，法庭不會處理，故認為毋須上訴，反問糾纏法律程序對香港有何好處，認為最重要解決公共衛生問題，處理手法「絕對合法、合情、合理」。

林定國稱，司法覆核結果必然有一方敗訴，法庭裁決不同意政府對法律解釋，不是「奇怪」事；反之他認為香港「好好彩」擁有健全法治，案件彰顯香港是法治社會，「無可能每一次法庭同意我哋（政府）」，否則問題甚大。