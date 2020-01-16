法治排名22「很高」 林定國：需說好港故事 稱國安案還押不比一般刑案長 「無罪推定」仍適用

人權自由指標排名跌

林：料輿論所致涉「外界攻擊」

本港的WJP法治指數排名由去年19名跌至今年22名，首次跌出全球二十大，8項指標分數同跌。林定國不認同有指本港的法治有變，稱綜觀本港排名22屬很高位置，本港在「社會秩序及安全」指標排第6，「廉潔」維持第9，林形容兩者穩定，對法治相當關鍵，排10名內「非常難得」。至於人權自由範疇的指標排名下跌，林猜測因輿論觀感所致，指地緣政治複雜，有人誤解或失實批評、惡意抹黑，「外間究竟對香港做了什麽攻擊，大家心知肚明」。林否認「塗脂抹粉」，稱要說好香港真實故事。

《港區國安法》實施以來，初選案和羊村案備受關注。林定國指出，涉案被告還押候審的時間並不比一般刑事案被告特別長，國安法沒排除他們的保釋權利，他們均有權向法庭申請保釋，亦有不少被告沒被關押。林指，雖然國安法保釋門檻較高，但不是本港獨有，稱有實行普通法的司法管轄區處理重大案件時，考慮到社會整體利益，甚至採取更嚴格的保釋條件。他又說，法官是由相關機制委任及安排審理案件，並非由政府決定特定法官審理某宗案件，他們依法行使獨立審判權。

指「國安法推翻基本法」之說不存在

被問到當國安法和本港法律不一致時，法庭是否會以國家安全為優先原則、將普通法置諸一旁，林定國重申，國安法列明的原則包括尊重《基本法》保障的權利，「無罪推定」及「一案不能二審」等原則仍適用，強調「國安法推翻基本法關注的法律原則」一說完全不存在。他指，若因有人被判國安法罪成，便指本港違反人權自由、無視背後理由，則是有問題，強調不可只看判決得出結論。他相信透過游說可讓外界了解法庭判案理由，有助澄清對國安法的疑問，他亦不會低估當中挑戰和難度。

律政司早前在理大生呂世瑜上訴案中引用內地刑法解讀國安法，被上訴庭質疑本港行使普通法制度，沒參考內地法律的先例。林定國稱該案尚未裁決，不宜評論，同時指這正正反映到普通法透過實際案例釐清國安法的法律條文。

會否就國安法最低刑罰尋釋法

林：現階段不揣測

至於政府會否就國安法最低刑罰尋求人大釋法，林指現階段不作揣測，認為沒有意思，但指國安法是「全國性法律」，最終解釋權在人大常委，和基本法一樣。

明報記者