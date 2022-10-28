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陳茂波沙特染疫 或缺席金融峰會 當地規定隔離7天 醫衛局：原則上上機前須快測陰性

【明報專訊】正在沙特阿拉伯外訪的財政司長陳茂波對新冠病毒快測呈陽性，原定下周出席香港金融科技周2022及國際金融領袖投資峰會，並在會上致辭或作主題演講，惟根據當地防疫規定，確診者須隔離至少7天，意味陳茂波很大可能缺席兩場重要金融峰會。財政司長辦公室表示，陳茂波將爭取盡早符合健康規定返港。醫衛局副局長李夏茵昨表示，原則上當局要求入境人士上機前必須取得快測陰性結果。

金管局：倘峰會流程更新適時公布

陳茂波原定下周一（31日）在「香港金融科技周2022」發表演講，他早前亦曾於網誌預告，政府屆時將發布虛擬資產在港發展的政策宣言，內容涵蓋願景和策略、監管制度、政策對於開放投資者接觸虛擬資產的取態，以及相關先導項目。

按國際金融領袖投資峰會流程，陳茂波將分別在下周三（11月2日）及周四（11月3日）的峰會上主題演講。主辦投資峰會的金管局表示，會為峰會作最合適安排，如流程更新將適時公布。本報向主辦金融科技周的投資推廣署查詢相關活動安排，至截稿前未獲回覆；就陳茂波的身體情况及回港安排，財政司長辦公室亦未有回覆。

花旗CEO染疫 下周未能赴港

除陳茂波外，原定於國際金融領袖投資峰會擔任「可持續金融」專題討論嘉賓的花旗集團行政總裁范潔恩（Jane Fraser），亦因確診新冠病毒未能來港出席峰會。另外，隨陳茂波出訪中東的金管局副總裁李達志，原定擔任金融科技周的主題演講嘉賓，二人曾脫下口罩同場出席會面，就李有否確診或被列為密切接觸者，金管局未回覆。

陳茂波周日（23日）展開中東訪問行程，先到訪巴林，隨後轉到沙特首都利雅德出席第六屆「未來投資倡議大會」，原定昨日（27日）結束訪問啟程返港，惟他快測呈陽性，將取消餘下訪問活動。陳茂波已接種4劑新冠疫苗，根據沙特衛生部門防疫規定，已打針的確診者須在出現病徵起，自我隔離7天，換言之，以陳茂波昨日確診起計，最快或要到下周三（2日）才能完成隔離。

李夏茵昨在疫情記者會上被問到陳茂波有否獲特別安排返港，她回應稱不會評論個別個案，指所有入境人士上機前須快測呈陰性，及於抵港後接受核酸檢測。

議員：倘陳茂波視像出席影響不大

金融界議員陳振英認為，即使陳茂波只能以視像形式出席，對峰會的影響不大，強調對於來港的金融機構高層而言，最重要是參與峰會、視察業務時的親身體驗。

他續稱，特首李家超及多名主要官員均會出席峰會，與會者不會覺得規格降格。

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相關字詞﹕金融科技周 國際金融領袖投資峰會 陳茂波

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