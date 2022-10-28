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2022年10月28日星期五
港聞二
陳茂波沙特染疫 或缺席金融峰會 當地規定隔離7天 醫衛局：原則上上機前須快測陰性
拆局：峰會前夕赴沙特為邀沙特阿美來港上市 港交所高層同行
斥赴港即粉飾侵人權 美議員促金融高層三思
沙特峰會港峰會 嘉賓名單多重疊
法治排名22「很高」 林定國：需說好港故事 稱國安案還押不比一般刑案長 「無罪推定」仍適用
修例賦權廢免針紙 林：判決不代表政府先前做法有問題
將訪東南亞尋合作 冀港服務如「美食中心」
控方指需就黎智英勾結案作供 周達權案獲准延至3月訊
64歲白衣人囚4年3月 官：高齡入獄恩恤減刑
旁聽罵法官煽動罪成 牧師不求情判囚12月
首宗旁聽違煽動 女被告求情：對六四有強烈情緒
屯公逆線3公里撞兩車 五旬女司機涉狂亂駕駛被捕
睽違4年單車節12月復辦 參賽者須3針藍碼
圖書館中小學生寫作賽增國安條款 列明違法須負刑責 教師：提交前謹慎把關護學生
詩詞賽頒獎禮上月辦 雙年獎「因疫」叫停
消防研人形辨識AI 睇相尋人助山嶺搜救
呷醋斬死雀友 六旬漢裁謀殺
下車買早餐 男子遭圍斬
屯院除鏽劑倒雨渠 疑存量過多避巡查
警重設招募中心 可即場面試
打印機面膜藏毒 機場截2000萬元貨
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【Emily】劉頴匡獄中功課 教授讚「成績斐然」
【Emily】故宮館第50萬訪客 獲贈會籍NFT
【Emily】視像開會避校董？ 段崇智原來確診
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【明報專訊】（請看附圖）
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