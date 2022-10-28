灣區手記：新式講古 ／文：尚東美

過去電台也有「講古」節目，「講古佬」只憑一張嘴營造氣氛、模擬角色，唐三藏苦口婆心，孫悟空聰明狡黠，豬八戒慵懶散漫，都是同一人演繹，聽得津津有味。現在的「講古」則不一樣：男角由男聲讀，女角由女聲讀，老角色再換年紀大的配音員，還加上簡單音效，例如開關門、刀劍撞擊，到緊張處還有背景音樂。與「講古佬」比，顯然是功力不夠，特效來湊，但的士司機一樣聽個不亦樂乎。

記者問他：一邊聽小說，不會影響聽導航嗎？司機以為記者對他播小說有意見，馬上關掉，然後尷尬地說，其實廣州大多數路他都會走，不用導航也沒問題，但整天開車真的很無聊，所以聽聽小說解悶。

過去讀書學新聞史，廣播受到電視衝擊而式微，好在因其「伴隨性」而在駕車等場景中一息尚存。如今連駕車的人，聽廣播的也愈來愈少——導航程式自動告知塞車路段，還會主動變更路線，何用關注交通消息？但聽電台「說書」，又不像手機程式上的有聲小說隨時能感受刀光劍影、高手過招，還能選擇自己喜歡的題材，想聽多久便多久，看來電台最大對手已非電視，而是網絡。

文：尚東美