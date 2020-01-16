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大灣區GBA新聞：深港穗蟬聯全球第二大創新集群 創新經濟體港排14 星洲第7

【明報專訊】世界知識產權組織（WIPO）上月29日公布《全球創新指數（GII）2022》，瑞士、美國、瑞典是全球頭三大最創新經濟體，中國排名按年上升1位，排第11；香港保持不變排第14，與上升1位至第7的新加坡仍有距離。另邊廂，在創新科技集群（science and technology cluster）排名中，深港穗蟬聯世界第二大創新集群，僅次東京-橫濱集群。

全球創新指數（GII）由WIPO與波特蘭研究所合作出版，2007年首次推出，評估全球132個經濟體的創新生態系統。2022年的GII以兩個次級指數的平均值計算，其中「創新投入次級指數」衡量支持和促進創新活動的經濟要素，下分制度、人力資本與研究、基礎設施、市場成熟度、商業成熟度5項；「創新產出次級指數」則體現經濟中創新活動的實際成果，下分知識與技術產出和創意產出兩項。綜合上述7個細項的得分，便得出GII排名。

7細項評估創新活動促進因素及成果

132個經濟體中，瑞士繼續位居全球最創新經濟體，其次是美國及瑞典（圖二）。中國排第11，從細項表現中，中國的知識與技術產出表現最好，排第6；制度表現最差，排60。排14位的香港，市場成熟度排第2，是7個細項中最佳，創意產出及基礎設施亦分別排第5和第6，惟知識與技術產出的排名只有60，是拉低整體表現的主因。至於新加坡在制度這細項名列第一，商業成熟度也排第2，在知識與技術產出排13，在創意產出、基礎設施及市場成熟度的排名則比香港低（圖一）。

雖然香港在創新指數上低於新加坡，但從「科技集群」排名，香港、深圳與廣州的「深港穗集群」在全球123個集群中蟬聯第2，僅次東京-橫濱集群（圖三）；新加坡集群較去年跌兩級至33位。根據WIPO說明，科技集群的定義是依據發明家和科學作者密度最高的地理區域，根據該區域的專利申請活動和科學論文發表情况排序。

人均專利科學出版 深港穗排39

中國（深圳）綜合開發研究院港澳及區域發展研究所指出，深港穗集群是中國唯一一個跨行政區的創新集群，其表現說明大灣區各城市的科技合作可迎來更大機遇和空間。

WIPO亦根據123個創新集群的人均專利和科學出版物數量，得出「集群科技強度」排名，從人均水平看，英國劍橋和荷蘭/比利時的燕豪芬是科技強度最佳的集群，深港穗集群排39，反映其人均的專利和科學出版物數量有提升空間。

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